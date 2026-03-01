Italia cree que el régimen iraní se ha «aislado» al atacar a países del Golfo

2 minutos

Roma, 1 mar (EFE).- El régimen de Irán se ha «aislado» al atacar a países del Golfo Pérsico tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel que ha asesinado al ayatolá Alí Jameneí, según ha considerado este domingo el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

«Lo que condenamos con gran firmeza es una reacción iraní que ha atacado con violencia a países que no tenían nada que ver. Así el régimen iraní se ha aislado verdaderamente», ha declarado.

A su parecer, «carece de todo sentido» la ofensiva de la República Islámica contra países como Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Baréin o Emiratos Árabes Unidos, aliados en la zona de Estados Unidos.

«Es una reacción violenta y somos solidarios con los países del Golfo», zanjó en una declaración ante los medios.

Esta es la posición defendida hasta ahora por el Gobierno de Italia de Giorgia Meloni tras el ataque con el que Estados Unidos e Israel buscan tumbar el régimen iraní y que se ha matado, entre otros, al ayatolá Jameneí después de 36 años en el poder.

La pasada noche, y tras una reunión gubernamental para seguir la crisis en Oriente Medio y en el país persa, Meloni condenó el ataque «injustificable» a los países del Golfo.

En cuando a los países del Golfo, Tajani aseguró que en Abu Dabi, la capital emiratí, un explosivo iraní ha sido alcanzado un edificio cerca de la embajada italiana.

Por otro lado, en Italia ha suscitado polémica la presencia en Dubai por motivos personales del ministro de Defensa, Guido Crosetto, quedando bloqueado con su familia a la espera que se reanuden los vuelos en medio de la crisis.

El opositor Movimiento 5 Estrellas ya ha reclamado su dimisión. EFE

gsm/rml