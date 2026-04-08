Italia denuncia que disparos israelíes han dañado un vehículo de la ONU en el Líbano

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Roma, 8 abr (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dañaron con disparos de advertencia un vehículo militar italiano de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL), según denunció este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Durante una comparecencia en el Parlamento italiano, el jefe de la diplomacia italiana explicó que el incidente se produjo cuando una columna de la ONU, que trasladaba personal hacia Beirut para su repatriación, fue bloqueada e interceptada por las tropas israelíes.

«Los disparos de advertencia israelíes han dañado un vehículo nuestro. Por fortuna ningún herido, pero la columna ha tenido que regresar», precisó.

«Los soldados italianos en el Líbano no se tocan. Las fuerzas armadas israelíes no tienen ninguna autoridad para tocar a los militares italianos», advirtió.

El ministro adelantó que su departamento solicitará «información inmediata» al embajador de Israel en Roma para esclarecer lo ocurrido y por los daños causados al vehículo militar.

Tajani reiteró que la seguridad de los más de 1.000 militares italianos en la región es la prioridad absoluta de su departamento y advirtió de que los ‘cascos azules’ no deben ser objeto de ataques ni de intimidaciones de ningún tipo.

«Sobre esto seremos inflexibles», subrayó.

En su intervención, el titular de Exteriores insistió en que el desarme de la milicia chií Hizbulá es «imprescindible» para avanzar hacia una solución política en Líbano, aunque instó a Israel a respetar el derecho internacional humanitario y evitar acciones desproporcionadas.

«Hizbulá debe cesar inmediatamente todas las acciones hostiles e Israel está obligado a respetar plenamente el derecho internacional humanitario», insistió.

Y añadió: «Debemos evitar que el precio más alto sea pagado por la población civil».

Tajani lamentó además que «la tregua en el Líbano no existe» y describió la actual escalada como el bombardeo israelí más intenso desde la reanudación de las hostilidades, con ataques en distintas zonas del país y decenas de víctimas civiles en Beirut, Sidón y Tiro.

«Hemos pedido varias veces a Israel que se abstenga de reacciones desproporcionadas a las inaceptables acciones de Hizbulá que han arrastrado al país a un nuevo conflicto devastador», añadió. EFE

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