Italia incorpora el feminicidio como un crimen específico

afp_tickers

1 minuto

Los diputados italianos aprobaron este martes por unanimidad un proyecto de ley que tipifica el feminicidio como un crimen específico, castigado con cadena perpetua.

El nuevo artículo del código penal crea una categoría de homicidio «basada en las características de la víctima», según la nota explicativa de la iniciativa.

Hasta ahora, la legislación italiana solo contemplaba circunstancias agravantes en los casos en que el asesino estuviera casado o emparentado con la víctima.

La primera ministra, Giorgia Meloni, celebró la votación y calificó la medida como una herramienta para «defender la libertad y la dignidad de cada mujer».

La iniciativa gubernamental, ya aprobada por el Senado en julio, salió adelante con 237 votos a favor y ninguno en contra.

El nuevo artículo de ley establece la cadena perpetua para los actos destinados a causar la muerte de una mujer «por motivos de discriminación, odio o violencia».

Coincidiendo con el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, la ONU publicó un informe en el que señaló que unas 50.000 mujeres y niñas murieron el año pasado a manos de sus parejas o familiares.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (Istat) informó que de los 327 homicidios registrados en Italia en 2024, 116 de las víctimas fueron mujeres y niñas. En el 92,2% de los casos, los responsables fueron hombres.

jra/dro/meb/dga