Italia propone que la Bienal acepte a artistas rusos disidentes para zanjar la polémica

Roma, 12 mar (EFE).- La polémica sacude a la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia por su decisión de aceptar a Rusia, excluida desde la invasión de Ucrania en 2022, y para zanjar el debate Italia propuso este jueves una posible solución: acoger solo a artistas rusos disidentes.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha considerado ante los medios que la elección de artistas críticos con el Kremlin sería «una buena señal».

«Tenemos que tener cuidado a la hora de hablar de cultura. Una cosa son los oligarcas y otra el pueblo ruso. No tenemos que quemar a Dostoyevski, Tolstoi o Gorki porque eran rusos», afirmó.

La 61ª Bienal de Venecia, uno de los foros artísticos más importantes del mundo, comenzará el 9 de mayo para exhibir en sus pabellones las propuestas y proyectos de un total de 99 países, algunos de ellos por primera vez como El Salvador.

La cita ha estado precedida por la polémica después de que su presidente, Pietrangelo Buttafuoco, decidiera volver a invitar a Rusia, país excluido tras la invasión de Ucrania en 2022.

La intención del responsable de la Bienal es no cerrar las puertas a ningún país y, por eso, en el evento también estarán representados algunos en guerra como Irán, Israel o Ucrania.

Esto ha soliviantado al Gobierno italiano de Giorgia Meloni y su ministro de Cultura, Alessandro Giuli, ha manifestado abiertamente su contrariedad ante esta decisión, aunque respetándola.

La Comisión Europea, por su parte, ha amenazado con cancelar la subvención que recibe la Bienal si confirma la asistencia de Rusia.

El pasado martes 22 ministros de Cultura de Europa se sumaron a las presiones pidiendo por carta a Buttafuoco que reconsidere su decisión. EFE

