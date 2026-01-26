Italia protesta ante Israel por amenazas de un colono armado a carabineros en Cisjordania

2 minutos

(Actualiza con la convocatoria del embajador de Israel en Roma)

Roma, 26 ene (EFE).- La Embajada de Italia en Tel Aviv ha protestado, mediante nota verbal, ante el Gobierno israelí por un incidente en Cisjordania, donde dos agentes del cuerpo de los Carabinieri fueron amenazados por un supuesto colono israelí que iba armado, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, convocó este lunes al embajador de Israel en Roma para pedir explicaciones y confirmar «la enérgica protesta» por el incidente.

«Los dos militares fueron retenidos en territorio palestino, cerca de Ramala, probablemente por un ‘colono’ bajo la amenaza de una ametralladora», se lee en la nota difundida por el Ministerio.

Los «carabinieri» (policía militarizada italiana) se encontraban ayer domingo realizando una visita preparatoria para una misión de los embajadores de la Unión Europea (UE) en un poblado cercano a Ramala, ubicado en territorio de la Autoridad Nacional Palestina.

Los agentes, que portaban pasaportes y credenciales diplomáticas, y viajaban en un vehículo identificado con matrícula diplomática, fueron interceptados por un hombre armado que los amenazó e interrogó, argumentando que estaban en una supuesta área militar, según detalla el comunicado.

Posteriormente, los dos soldados lograron regresar ilesos al Consulado italiano.

Tras el incidente, la Embajada italiana contactó con el Comando Militar Israelí para los Territorios Palestinos Ocupados (COGAT), quien negó que existiera una zona militar en el lugar donde ocurrieron los hechos.

El embajador italiano en Tel Aviv, Luca Ferrari, siguiendo instrucciones de Tajani presentó protestas formales ante diversas autoridades israelíes, incluyendo el Ministerio de Asuntos Exteriores, el COGAT y el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. EFE

