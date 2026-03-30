Italia y España se unen para proteger al sector del arroz frente a importaciones masivas

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Bruselas, 30 mar (EFE).- Italia y España defendieron este lunes la necesidad de modificar los umbrales para la activación de la cláusula de salvaguardia automática prevista en la legislación europea con el fin de defender a los productores de arroz de la Unión Europea frente a la avalancha de importaciones procedentes de Asia.

El asunto se trató como punto «varios» en un Consejo de ministros europeos de Agricultura, a iniciativa de Italia.

A un mes de que el Parlamento Europeo vote sobre ese tema, Italia, primer productor de arroz de la UE, pidió introducir una serie de modificaciones que considera necesarias en relación con la cláusula de salvaguardia automática del Reglamento sobre el Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, dijo a su llegada al Consejo este lunes que España iba a apoyar este asunto, que tiene «consecuencias importantes porque las importaciones de arroz a precios notoriamente inferiores a los de la UE están haciendo que nuestra producción, que es cuantitativamente inferior, se vea en peligro».

En España, subrayó Planas, es «importante para quienes son productores, es decir, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Cataluña».

El objetivo de llevarlo al Consejo, precisó el ministro, es «llamar la atención» no solo de los Estados miembros, sino también del Parlamento Europeo.

«Italia plantea que se bajen las cantidades que inicialmente decidió el Consejo. Ahora está en manos del Parlamento Europeo. Yo creo que es una señal positiva», consideró.

Recordó que España es el segundo productor después de Italia de la Unión Europea y «queremos efectivamente preservar nuestra producción autóctona de arroz». EFE

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