Iván Cepeda, defensor de víctimas y carta de la izquierda para la Presidencia colombiana

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Esneyder Negrete

Bogotá, 25 may (EFE).- El senador colombiano Iván Cepeda Castro lleva la política en la sangre y tiene una vida de activismo en defensa de las víctimas del conflicto armado, los derechos humanos y los procesos de paz, en los que ha basado su candidatura a la Presidencia, y es favorito para las elecciones del próximo domingo.

Hijo de la líder de izquierda Yira Castro y del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares, Cepeda llega a las elecciones presidenciales como candidato del oficialista Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, que por ley no puede aspirar a la reelección.

«La muerte de mi padre me reorientó y me convirtió en lo que soy hoy», dijo Cepeda en una entrevista con la revista Semana en 2019.

A sus 63 años, este filósofo y senador defiende un proyecto centrado en la paz, la justicia social y la lucha contra la corrupción, al insistir en que «Colombia no puede seguir atrapada en la violencia y la exclusión», una idea que ha repetido durante la campaña presidencial.

Infancia marcada por el exilio

Iván Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962 y creció en una familia marcada por la militancia política de izquierda y la violencia que atravesó a Colombia durante décadas.

Durante su infancia vivió en la Unión Soviética y Cuba junto a su familia, y años después volvió a exiliarse en Francia debido a amenazas por su trabajo en defensa de los derechos humanos.

En Europa cursó una maestría en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon (Francia), tras haberse graduado en Filosofía en la Universidad de San Clemente de Ohrid de Sofía, en la Bulgaria comunista de los años de la Cortina de Hierro.

El asesinato de su padre convirtió a Cepeda en una de las voces más visibles en la denuncia del exterminio de la Unión Patriótica, partido de izquierda cuyos integrantes fueron víctimas de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados durante los años 80 y 90 del siglo pasado.

Del activismo al Congreso

Antes de llegar al Congreso, Cepeda trabajó con organizaciones sociales y de víctimas y fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Su carrera política comenzó en 2010, cuando fue elegido representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Cuatro años después llegó al Senado, corporación a la que ha sido reelegido desde entonces.

La notoriedad nacional de Cepeda creció especialmente por los debates que impulsó en el Congreso sobre paramilitarismo y presuntos vínculos de sectores políticos y empresariales con organizaciones armadas ilegales.

Esas denuncias desembocaron en un enfrentamiento directo con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y en uno de los procesos judiciales más relevantes y polarizantes de la política colombiana reciente.

Después de que Uribe denunciara a Cepeda en 2012 por supuesta manipulación de testigos, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra el senador y abrió una investigación y juicio contra el expresidente por presunto fraude procesal y soborno a testigos que lo tuvo al borde de la cárcel.

El proceso convirtió a Cepeda en uno de los principales contradictores del uribismo y reforzó un discurso político centrado en dejar atrás «la política del miedo y de la guerra», como ha dicho durante la campaña.

Entre 2012 y 2016, Cepeda participó como facilitador en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC que llevaron al acuerdo firmado durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018).

Asimismo, intervino en acercamientos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en procesos de sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales.

La apuesta presidencial

Como candidato presidencial del Pacto Histórico, Cepeda propone profundizar las reformas sociales de Petro, acelerar la implementación del acuerdo de paz y reforzar las políticas de protección a líderes sociales y comunidades afectadas por la violencia.

En su programa de Gobierno plantea avanzar hacia «tres revoluciones pacíficas: ética, económica y política», además de fortalecer la reforma agraria, la transición energética y las negociaciones de paz con grupos armados.

Cepeda tiene como compañera de fórmula vicepresidencial a la senadora indígena Aída Quilcué, reconocida por su trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Su candidatura busca consolidar el espacio político de la izquierda en Colombia en un escenario todavía marcado por la polarización, la persistencia del conflicto armado en varias regiones y las tensiones alrededor del legado del actual Gobierno. EFE

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