Iwao Hakamada no es del todo consciente de su absolución, según su hermana

Tokio, 30 sep (EFE).- Hideko Hakamada, hermana de Iwao Hakamada, la persona que más años pasó en el corredor de la muerte (47), aseguró este lunes que el exreo no es del todo consciente de la sentencia absolutoria que la justicia nipona dictó a su favor el pasado jueves en la repetición del juicio de su caso.

Debilitado mentalmente debido al casi medio siglo que pasó entre rejas, Iwao recibió poca información por parte de Hideko acerca de las sesiones del nuevo juicio que se estuvieron celebrando en el Tribunal de Shizuoka (suroeste de Tokio) desde octubre de 2023, pero sí le fue trasladada la noticia de la absolución, según contó ella en una rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa de Japón en Tokio.

«He estado evitando hablarle del juicio, pero decidí contarle el veredicto de la sentencia. Le comenté que había terminado el juicio y que lo habían declarado inocente», dijo Hideko Hakamada, de 91 años, antes de añadir: «Al día siguiente, cuando estuvo leyendo los periódicos, me dijo que eso debía ser mentira. Le repetí que lo habían absuelto, pero lo veo todavía con dudas».

Estaba previsto que Iwao Hakamada participara también en la rueda de prensa de este lunes, pero finalmente no lo hizo, pues la capital nipona «queda muy lejos» de Shizuoka, donde reside. «Para una persona de 88 años es difícil viajar en ‘shinkansen’ (tren bala) hasta Tokio», anotó su hermana.

El asesinato de cuatro miembros de una familia le fue atribuido a Hakamada en 1966 y por ello se le condenó a pena de muerte en 1968, debido a que su ADN coincidía con las manchas de sangre de unas prendas de ropa halladas 14 meses después de los hechos.

Iwao Hakamada negó durante 58 años la veracidad de los indicios y defendió incansablemente su inocencia.

La justicia nipona aceptó repetir el juicio de su caso ante las dudas sobre la veracidad de las pruebas aportadas por la fiscalía en su contra y el Tribunal de Shizuoka declaró inocente al japonés el pasado jueves, ante la «falsificación de pruebas» por parte de la policía y las autoridades investigadoras del caso.

«Cuando el juez declaró su inocencia, me invadió un sentimiento de emoción y de alegría. Se me saltaron las lágrimas y lloré sin parar durante casi una hora», explicó Hideko, que no es una persona «de las que lloran con facilidad», pero no pudo contenerse «ante un caso tan duro».

«Hemos luchado durante 58 años. Ya, por fin, hemos ganado la inocencia», pronunció la mujer.

La hermana de Iwao recordó en la comparecencia que el 10 de octubre es el último día para que la fiscalía apele la nueva sentencia y, si no lo hace, el exboxeador deberá recibir una indemnización por los años que pasó entre rejas.

«No tenemos claro si pediremos otra indemnización al Estado», adelantó el abogado defensor de Iwao Hakamada, Hideyo Ogawa, durante su intervención en la comparecencia de este lunes. EFE

