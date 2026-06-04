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Izquierda colombiana desiste de convocar asamblea constituyente presionada por elecciones

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Bogotá, 4 jun (EFE).- El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente anunció este jueves que desistió del polémico proyecto que buscaba reformar la Constitución de 1991 en Colombia, al considerar que las condiciones políticas exigen concentrar esfuerzos en la construcción de alianzas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.

«Hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente», señaló la organización en un comunicado, en el que aseguró que ahora apoyará la construcción de un «Gran Acuerdo Nacional» impulsado por el candidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda.

La decisión supone un revés para la iniciativa respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien el pasado 1 de mayo llamó a crear comités en todo el país para recoger al menos 2,5 millones de firmas que permitieran llevar al Congreso una propuesta de convocatoria de una constituyente. EFE

pc/joc/jrg

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