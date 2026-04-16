Júlio Baptista, nuevo técnico del equipo sub-20 del São Paulo

2 minutos

São Paulo, 16 abr (EFE).- Júlio Baptista, exjugador del Real Madrid, Sevilla y Arsenal, entre otros, es el nuevo entrenador del equipo sub-20 del São Paulo, donde se formó, informó este jueves el club brasileño.

El exdelantero firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, según señaló el Tricolor de Morumbí en una nota.

«Estoy muy feliz de volver a mi casa. El momento es ideal, sobre todo por la oportunidad de ayudar a los jugadores jóvenes; al fin y al cabo, aquí está el futuro del Tricolor», afirmó Baptista, citado en el comunicado.

El exinternacional con la Canarinha aseguró que llega «muy motivado para hacer un buen trabajo» y contribuir al desarrollo de las categorías inferiores del tricampeón de la Copa Libertadores.

A sus 44 años, Baptista está en los primeros pasos de su carrera como entrenador, que se inició en España tras completar su formación al lado de nombres como Xavi Hernández, Xabi Alonso o Patrick Vieira.

Después de un periodo de pruebas en el Leganés, pasó por el Real Valladolid, en el que dirigió a las plantillas sub-15 y sub-20.

Como jugador, empezó en la base del São Paulo, uno de los grandes clubes de Suramérica hoy en horas bajas, y ascendió hasta el primer equipo, destacando por su portentoso físico.

Después de 138 partidos con la camiseta del conjunto paulista, comenzó un largo periplo por el fútbol europeo, donde militó en el Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Roma y Málaga.

Regresó a Brasil con el Cruzeiro para levantar dos títulos de Liga consecutivos, en 2013 y 2014. Antes de colgar las botas, en 2019, defendió los colores del Orlando City, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y del Cluj de Rumanía.

Con la selección brasileña, fue bicampeón de la Copa América (2004 y 2007) y de la Copa Confederaciones (2005 y 2009), y disputó el Mundial de Sudáfrica 2010. EFE

cms/mp/car