Jamaica cierra 2025 con una reducción de más del 40 % en el número de asesinatos

2 minutos

San Juan, 31 dic (EFE).- Jamaica cierra 2025 con una reducción de más del 40 % en el número de asesinatos en comparación con el año anterior, en medio de una amplia campaña de seguridad puesta en marcha ante los altos índices de criminalidad en el país caribeño.

Según las cifras publicadas este miércoles por la Fuerza de Policía de Jamaica (JCF, en inglés), la isla, que cuenta con una población de 2,8 millones de habitantes, registró este año 666 asesinatos frente a los 1.142 contabilizados en 2024.

Los distritos de Westmoreland, Saint Andrew, Saint Catherine North y Saint James, que en conjunto reportaron 439 asesinatos el año pasado, registraron un total de 234, siendo el último el que logró un mayor descenso (61 menos que en 2024).

La Policía también informó que los tiroteos disminuyeron significativamente, un 31 %, sin embargo, los robos aumentaron ligeramente, de 634 a 684, y los allanamientos alcanzaron los 1.068, frente a los 913 del año pasado.

A principios de este mes, el comisionado de la JCF, Kevin Blake, informó que hubo 310 tiroteos mortales a manos de la policía y que, si bien los incidentes siguen siendo objeto de investigaciones, es importante contextualizarlos.

«La prioridad de la Fuerza de Policía de Jamaica es, y siempre ha sido, preservar la vida y llevar a los delincuentes ante los tribunales. Los datos de 2025 lo respaldan inequívocamente», subrayó.

Blake justificó que han aumentado las operaciones en más del 70 %, lo que significa que hubo más de 100.000 interacciones entre la Policía y la ciudadanía durante el año.EFE

