Jamaica emite estado de emergencia para hospitales y cierra escuelas por tormenta Melissa

2 minutos

San Juan, 23 oct (EFE).- Las autoridades de Jamaica emitieron este jueves un estado de emergencia para todos los hospitales y cerrarán todos las escuelas del país caribeño ante la inminente llegada de la tormenta tropical Melissa.

El ministro de Salud de Jamaica, Christopher Tufton, ordenó un estado de emergencia que canceló todos los servicios de hospitalización y las cirugías.

En este contexto, Tufton aconsejó a los familiares de los pacientes ingresados que no tengan un diagnóstico grave a que los recojan lo antes posible ya que las instituciones hospitalarias tienen que reservar camas por si se necesitan para emergencias.

Asimismo, el titular jamaicano de Salud indicó que el centro de emergencias está activado y que se llevaron a cabo consultas para crear un plan de actuación para las autoridades sanitarias regionales.

Del mismo modo, 702 profesionales sanitarios fueron desplegados en todas las parroquias del país para responder ante posibles emergencias.

Por su parte, los responsables de Educación también se reunieron para planificar el cierre de las escuelas en toda la isla.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense informó este jueves de que el fortalecimiento de la tormenta tropical Melissa, que se convertiría en huracán mayor el fin de semana, provocará lluvias en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica, además de ser de interés para Cuba.

El fenómeno, surgido el martes, estaba en el último reporte del NHC a 345 kilómetros (215 millas) al sureste de Kingston, en Jamaica, y a 440 kilómetros (275 millas) al suroeste de Puerto Príncipe, en Haití.

Por ahora, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas) con un desplazamiento hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora (5 millas).

Por ello, apuntó el informe, «es probable que se mueva lentamente y permanezca en las cercanías de Haití, Jamaica y este de Cuba durante varios días».

Más de 647.000 usuarios están sin agua potable en la República Dominicana después de que las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa afectaran decenas de acueductos, según datos ofrecidos este jueves por las autoridades oficiales. EFE

es/ea/gad