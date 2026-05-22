Jan De Nul niega lazos con China en cita con embajador de EE.UU. por la hidrovía argentina

3 minutos

Buenos Aires, 22 may (EFE).- La multinacional belga Jan De Nul negó, en una reunión con el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, las versiones de sus supuestos vínculos con empresas chinas, que atribuyó a un intento de entorpecer el proceso de licitación en Argentina para la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay.

Según informó este viernes Jan de Nul en un comunicado, directivos de la compañía se reunieron este jueves con el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, a quien presentaron el plan de obra que, de ganar la concesión, aplicarán en la hidrovía, así como la tecnología que usarán para la seguridad de la navegación y para colaborar en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.

La hidrovía Paraná-Paraguay es clave para la salida de buques de cargas de cinco países suramericanos hacia el Atlántico y Argentina busca volver a entregarla a un operador privado, que obtendría un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales durante el período base de concesión de 25 años.

Jan de Nul, en sociedad con la argentina ServiMagnus, compite en la licitación con la también multinacional belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME).

Ambas empresas belgas presentaron ofertas económicas idénticas, pero el Gobierno de Argentina otorgó una mejor calificación a la propuesta técnica de Jan de Nul.

La reunión de los directivos de Jan de Nul con Lamelas se produce después de que un consorcio de empresas estadounidenses que respaldan a DEME enviara una carta a la Casa Blanca y al Gobierno argentino advirtiendo de falta de transparencia en la licitación y un supuesto «sesgo» a favor de Jan de Nul.

Según medios locales, a esto se sumó una carta que el republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió en abril al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que le advirtió de supuestos vínculos de Jan de Nul con entidades estatales chinas.

En su conversación con Lamelas, los directivos de Jan de Nul aseguraron que toda la tecnología e insumos que utilizarán provienen «de países de Occidente y, en particular, de proveedores de Estados Unidos».

«La empresa aprovechó la oportunidad brindada por la Embajada de los Estados Unidos en Argentina para desmentir categóricamente las maliciosas afirmaciones que circularon en diversos medios de comunicación, que adjudicaban algún tipo de relación comercial o contractual con empresas de capitales estatales chinos», dijo Jan de Nul en el comunicado.

Según la empresa, esas versiones «solo buscan entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio, dejando al descubierto la impotencia de sus competidores para superar una propuesta de excelencia».

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei después de que el primero, lanzado en noviembre de 2024, fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó en ese momento de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

Durante la primera -y fallida- licitación circularon en la opinión púbica acusaciones contra el Gobierno de Milei sobre el supuesto direccionamiento del concurso en favor de Jan de Nul, algo que esta empresa y el Ejecutivo negaron. EFE

nk/pd/rod