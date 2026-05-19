Jana Maradona, contra médico de cabecera de su padre: «Creía que era un profesional bueno»

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Buenos Aires, 19 may (EFE).- Jana Maradona, hija menor de Diego Armando Maradona, apuntó este martes contra el médico de cabecera de su padre, Leopoldo Luque, al que responsabilizó de que el futbolista fuera internado en su domicilio, en lugar de en un hospital, y añadió: «Creía que era un profesional bueno».

La joven de 30 años dijo ante el tribunal que el neurocirujano Luque desaconsejó el ofrecimiento de la empresa de medicina privada Swiss Medical para ingresar a Maradona a un centro de rehabilitación tras la intervención quirúrgica del 3 de noviembre de 2020 y a cambio propuso que el exfutbolista hiciera su recuperación en la vivienda en la que murió tres semanas después.

«Sentí que era la mejor decisión porque los profesionales sabían más que yo en los temas que se estaban tratando y confié en su criterio», expresó, y enfatizó que Luque prometió a la familia que durante el tratamiento domiciliario contaría con atención las 24 horas.

«Yo lo defendía a Luque, creía que era un profesional bueno y lo veía ocuparse», agregó Jana, que dijo que su padre «quería, adoraba» al médico y tenía con él un «vínculo humano» que «iba más allá».

Consultada por las condiciones del tratamiento domiciliario de Maradona durante sus últimos días, la hija del astro rompió en llanto y describió: «Había cartones tapando las ventanas, él se quejaba de los ruidos que había en la casa y tenía una cama normal, sin aparatología para atenderlo».

Además, enfatizó que no había en la puerta de la vivienda la ambulancia que le había prometido Swiss Medical, que aseguró le había prometido un tratamiento domiciliario riguroso para la rehabilitación de su padre.

Según indicó la autopsia, Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a causa de un «edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca».

Además de Luque, también son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual por el fallecimiento de Maradona, el 25 de noviembre de 2020. EFE

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