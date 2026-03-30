Japón aprueba un presupuesto provisional mientras tramita las cuentas de 2026

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Tokio, 30 mar (EFE).- El Parlamento japonés dio luz verde este lunes al presupuesto provisional propuesto la semana pasada por el Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi para evitar quedarse sin fondos mientras la coalición gobernante trata de aprobar las cuentas para todo el ejercicio fiscal de 2026.

El «parche» presupuestario, de 8,6 billones de yenes (unos 46.700 millones de euros), cubre los primeros once días del mes de abril, cuando comienza el nuevo año fiscal japonés, y fue aprobado con el apoyo de los principales partidos de la oposición en ambas cámaras.

Takaichi quería aprobar las cuentas para todo 2026 antes del 31 de marzo para evitar precisamente tener que comenzar el nuevo año fiscal sin presupuesto, pero el proyecto continúa en debate en la Cámara Alta, donde la coalición gobernante está en minoría, y no se espera que quede aprobado hasta el 11 de abril, como tarde.

La mandataria destacó este lunes durante el debate parlamentario de las cuentas provisionales que el «parche» de once días es solo una «medida de emergencia», que podría no ser suficiente para cubrir gastos si se producen «desastres inesperados», en declaraciones emitidas por la cadena de televisión pública NHK.

Por eso, Takaichi solicitó a los legisladores que traten de aprobar las cuentas para todo 2026 lo antes posible.

La Cámara Baja del Parlamento japonés, la más importante de las dos que lo componen, dio el visto bueno al presupuesto de Takaichi para todo el año fiscal el pasado 14 de marzo, a pesar de las críticas de la oposición por la falta de tiempo para debatir la propuesta.

La amplia mayoría que ostenta la coalición gobernante en la cámara, tras la victoria histórica de la conservadora en los comicios generales de febrero, implica que la medida se aprobaría automáticamente el 11 de abril, incluso sin el apoyo de la Cámara Alta.

El presupuesto, de 122,3 billones de yenes (unos 670.000 millones de euros), una cifra récord, incluye más de nueve billones de yenes (unos 49.000 millones de euros) para gasto en defensa, después de que Takaichi se comprometiera ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reforzar sus capacidades militares.

Takaichi, favorable a aumentar el gasto público para impulsar la estancada economía japonesa, ya logró a finales del año pasado la aprobación de un presupuesto suplementario de 18,3 billones de yenes (más de 100.000 millones de euros) para el resto del año fiscal de 2025 (que finaliza este mes), la mayor cifra desde la pandemia de la covid-19.

La partida fue clave para financiar un ambicioso plan de estímulos destinado a aliviar los efectos de la persistente inflación, pero también ha puesto nerviosos a los inversores por la dependencia de Japón de la emisión de deuda y ha contribuido a elevar el rendimiento de los bonos nipones a niveles no vistos desde la década de los noventa. EFE

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