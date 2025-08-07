Japón dice que no hay discrepancias con EEUU sobre aranceles pese a confusión sobre tasas

Tokio, 7 ago (EFE).- El Gobierno japonés aseguró este jueves que no existen discrepancias con Estados Unidos en la interpretación de los nuevos aranceles del 15 % que el país norteamericano impondrá a partir de hoy a sus productos, pese a cierta confusión en torno a los términos del acuerdo anunciado por Washington que llevó al negociador nipón a apresurarse a viajar a la capital estadounidense.

«Hemos confirmado con la parte estadounidense que no existen discrepancias respecto al entendimiento de que no se impondrán aranceles recíprocos a los artículos con tasas arancelarias vigentes del 15 % o superiores, y que se impondrá un arancel del 15 % a los artículos con tasas inferiores», declaró el portavoz gubernamental japonés, Yoshimasa Hayashi, en rueda de prensa.

Este gravamen, que forma parte de lo que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, viene denominando «aranceles recíprocos» para sus socios comerciales y otros territorios, entra en vigor para Japón a partir de las 13:00 hora local de este jueves, medianoche en Washington, y venía generando preocupación en el país asiático por confusión en sus términos.

El negociador nipón en la materia, Ryosei Akazawa, se apresuró el martes en viajar a la capital estadounidense para confirmar con el Gobierno de Trump la sintonía entre los dos países en torno a la interpretación del acuerdo al que llegaron, anunciado por EE.UU., después de que la orden ejecutiva del mandatario estadounidense dejara en el aire la rebaja de ciertos aranceles, que aseguró Tokio.

Entre ellos figura una rebaja del 27,5 % actual al 15 % a las importaciones estadounidense de vehículos japoneses, cuya fecha de aplicación sigue sin estar clara.

Akazawa ha confirmado con sus homólogos en Washington los términos del acuerdo, que no han sido puestos por escrito, y ambos países continúan conversando a diversos niveles para garantizar la aplicación constante del acuerdo, que incluye la reducción de tasas para los automóviles y otros productos, aseguró Hayashi. EFE

