Japón endurecerá los requisitos para conceder la residencia a emprendedores extranjeros

2 minutos

Tokio, 26 ago (EFE).- Las autoridades migratorias de Japón han presentado una propuesta para endurecer los requisitos necesarios para obtener el estatus de residencia como emprendedor en el país, en medio de cifras récord de residentes extranjeros y del auge de un movimiento político antiinmigración.

La normativa sextuplicará los requerimientos de capital actuales, que para obtener un visado de gerente de negocios en Japón exige tener un capital mínimo de 5 millones de yenes (unos 34.000 dólares), mientras la reforma plantea elevar la cantidad a unos 30 millones de yenes (más de 200.000 dólares), según la cadena pública NHK.

El plan también exigirá que los solicitantes de este tipo de visado tengan más de tres años de experiencia demostrable en negocios o administración de empresas, o una maestría o título superior en la materia, y que, una vez obtenido el visado, contraten al menos a un trabajador a tiempo completo.

Este visado, diseñado para atraer trabajadores extranjeros altamente cualificados que establezcan negocios innovadores en el país asiático, se ha vuelto muy popular en los últimos años, si bien algunos expertos afirman que es demasiado fácil de obtener y que se han registrado fraudes.

El volumen de residentes extranjeros en el país está en volúmenes récord, con más de 3,7 millones a finales de 2024, y pese a que apenas representan un 3 % de la población total del país, ha surgido un cierto sentimiento antiinmigración impulsado por el auge de partidos de corte ultraconservador como Sanseito.

El propio Gobierno central ha legitimado estas voces con la reciente creación de una oficina especial para abordar asuntos sobre residentes extranjeros y asegurarse de que se escuchen las preocupaciones de la ciudadanía japonesa, en medio de alegaciones falsas sobre tasas de criminalidad altas y supuestos abusos del sistema de la seguridad social.

Según las autoridades migratorias, a finales de 2024 había más de 41.600 extranjeros viviendo en Japón con estatus de emprendedor, más del doble que hace diez años, de los que más de la mitad eran de nacionalidad china, seguidos por nepalíes (6,8 %) y surcoreanos (6,5 %).

De estos, solo alrededor del 4 % cumple con el nuevo requisito del capital mínimo.

La propuesta de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón ya ha sido presentada ante un comité del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), y está previsto que se organice una encuesta de opinión pública en septiembre y que pueda entrar en vigor en octubre, de acuerdo con la agencia local de noticias Kyodo. EFE

