Japón flexibilizará las restricciones al carbón ante la crisis energética por Oriente Medio

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El gobierno japonés se dispone a flexibilizar temporalmente las restricciones impuestas a las centrales eléctricas de carbón con el fin de mitigar la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio, informaron este viernes las autoridades.

La administración de la primera ministra Sanae Takaichi presentó durante la jornada ese proyecto ante un panel de expertos, que finalmente lo aprobó, precisó el Ministerio de Industria en su sitio web.

«Teniendo en cuenta la situación actual en Oriente Medio, que afecta a los precios de los combustibles, creemos que aumenta la incertidumbre sobre las futuras compras de gas natural licuado», dijo también un funcionario de esa cartera durante la reunión transmitida en línea.

«Creemos que será necesario, al aumentar el funcionamiento de las centrales de carbón, garantizar un suministro estable», agregó.

Hasta ahora, se exigía a los proveedores de energía mantener la tasa de operación de las centrales térmicas de carbón, que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, en un 50% o menos.

Pero el gobierno tiene la intención de permitir en adelante el funcionamiento a pleno rendimiento de las platas a carbón más antiguas y menos eficientes, según el proyecto presentado.

La iniciativa sigue a la reorientación que varios países asiáticos están haciendo hacia el carbón para impulsar sus economías, ya que la guerra en Oriente Medio que comenzó a finales de febrero llevó a Irán a cerrar parcialmente la crucial ruta comercial energética del estrecho de Ormuz.

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