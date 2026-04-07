Japón pide a Irán garantizar la seguridad en Ormuz entre liberación de ciudadano detenido

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Tokio, 7 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, urgió en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, a garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz en medio de la liberación de un ciudadano nipón detenido, según afirmaron este martes medios locales.

En una conversación telefónica, Motegi «instó a Irán a participar sinceramente en los esfuerzos diplomáticos» y llamó a Teherán a «garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz para todos los buques, incluidos los vinculados a Japón», afirmó en un comunicado la pasada noche la cartera de Exteriores nipona.

Araqchí explicó la postura iraní en torno al conflicto y ambas partes acordaron mantener la comunicación, en una llamada que llegó después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, abriera la puerta el lunes a mantener una cumbre con el liderazgo iraní.

Motegi urgió además a la liberación de un ciudadano japonés detenido en Irán, cuya identidad no ha sido revelada pero que según medios japoneses podría ser el redactor jefe de la cadena de televisión NHK en Teherán.

Este martes, horas después de la conversación telefónica, la agencia de noticias japonesa Kyodo reportó la liberación de este ciudadano detenido desde enero, citando fuentes gubernamentales anónimas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el lunes (hora de Washington) en sus amenazas de destruir infraestructura civil contra Teherán si no se alcanza un acuerdo antes de las 20:00 horas de Washington del martes (00:00 GMT).

Trump mantuvo así la incertidumbre entre la última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán.

Entre los puntos de la propuesta iraní se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país. EFE

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