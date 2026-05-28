Japón y Filipinas elevan relación bilateral y negocian acuerdo para compartir inteligencia

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Tokio, 28 may (EFE).- Las autoridades de Japón y Filipinas elevaron este jueves sus relaciones bilaterales, al tiempo que iniciaron un proceso de negociaciones para un futuro pacto de intercambio de información militar clasificada, frente al auge de China en el Indopacífico.

«La cooperación con Filipinas, uno de nuestros aliados más cercanos, es crucial para lograr un Indopacífico desarrollado, libre y abierto», dijo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en una declaración conjunta con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., tras mantener un encuentro en Tokio con motivo de su visita de Estado a Japón.

Tokio mantiene pactos de intercambio de inteligencia con Estados Unidos, Corea del Sur y Australia, y la firma de un acuerdo similar con Manila permitiría a ambos países ahondar en la relación trilateral con Washington, según información avanzada esta semana el medio japonés The Japan Times.

Takaichi también se comprometió a impulsar los contactos entre las autoridades de los dos países para transferir navíos militares japoneses en desuso a Filipinas, después de la reciente decisión del Gobierno japonés de flexibilizar su normativa para permitir la transferencia de armas letales al extranjero.

Marcos, por su parte, dijo que la cooperación en materia de defensa con Japón «impulsará la confianza mutua» entre las dos naciones, y anunció el comienzo de un proceso de negociaciones para delimitar las fronteras marítimas de ambos países.

El presidente filipino aterrizó el martes en Japón para una visita de Estado de cuatro días. Este miércoles, el mandatario mantuvo un encuentro con el emperador Naruhito y recibió el Gran Cordón de la Suprema Orden del Crisantemo, una de las mayores distinciones de Japón.

Este jueves, antes de su encuentro con Takaichi, Marcos pronunció un discurso frente al Parlamento japonés en el que destacó el compromiso de su país con «un orden marítimo basado en normas».

Tokio y Manila se enfrentan por separado a Pekín debido a disputas soberanistas en los mares de China Meridional y Oriental, respectivamente, y su reciente acercamiento militar cuenta con el apoyo de Estados Unidos, con una alianza a tres bandas forjada en abril de 2024.

Además de la cooperación en defensa, ambos líderes acordaron colaborar en ámbitos como la pesca, la agricultura, el espacio o la inteligencia artificial, además de la seguridad energética, después de que Takaichi anunciara en abril que su país destinará 10.000 millones de dólares (unos 8.481 millones de euros) para facilitar compras conjuntas de crudo y productos derivados del petróleo entre países asiáticos, en plena crisis energética por la guerra en Irán.

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