Jassel Pérez y López encabezan equipo dominicano que enfrentará a Estados Unidos

2 minutos

Santo Domingo, 25 feb (EFE).- El escolta Jassel Pérez y el delantero Ángel Luis Delgado figuran entre los seleccionados por República Dominicana para enfrentar a Estados Unidos mañana jueves, como parte de la segunda ventana clasificatoria para la Copa Mundial Catar 2027.

El dirigente argentino Néstor ‘Ché’ García hizo público este miércoles el plantel de 12 jugadores del equipo nacional, que enfrentarán a los estadounidenses en el Arena Frontwave de San Diego, California.

El choque de los quisqueyanos dará comienzo a las 11:10 de la noche (hora dominicana), informó la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Ese mismo día jugarán Nicaragua y México, a las 9:10 de la noche (hora RD), en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua, escenario en el que la selección dominicana chocará ante Nicaragua, el domingo primero de marzo, a las 9:30 de la noche, hora dominicana.

Los 12 escogidos por el técnico argentino Ché García para jugar ante los estadounidenses -de una lista previa de 24 jugadores inscritos en la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)-, fueron los armadores Gelvis Solano y Richard Bautista, los escoltas Michael Torres y Jassel Pérez, y los delanteros Omar Silverio, Anyeuri Castillo y Jhery Matos.

Asimismo, los delanteros de poder Ángel Núñez, Anderson García y Ángel Luis Delgado, y los centros Joel Soriano y Rey Abad.

El partido ante Estados Unidos corresponde a la continuación de la ronda de clasificación del Grupo A que liderada este último país con marca de 2-0, seguido de República Dominicana y México, ambos con marca de 1-1, mientras que Nicaragua presenta marca de 0-2.

En esta ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027 participan 16 países del continente americano, que dispone de siete plazas.

Los norteamericanos les devolverán la visita a los dominicanos en una tercera ventana, el viernes 3 de julio, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.EFE

rsl