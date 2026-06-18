JD Vance urge a las autoridades cubanas a tomar «decisiones inteligentes»

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Washington, 18 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, urgió este jueves a las autoridades cubanas a tomar «decisiones inteligentes», mientras Washington y La Habana mantienen tensas negociaciones sobre el futuro de la isla.

Vance se expresó así en una rueda de prensa al ser preguntado sobre si, tras el acuerdo con Irán, Cuba será «el siguiente», como declaró semanas atrás el presidente estadounidense, Donald Trump.

El vicepresidente respondió que Cuba tiene «un sistema que no ha funcionado» y que su economía está «probablemente peor que la economía iraní».

Recordó además que, al estar a 90 millas (145 kilómetros) de las costas de Florida, cada vez que Cuba sufre una crisis terminan llegando a Estados Unidos «personas desesperadas que no pueden alimentar a sus familias».

«Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros vamos a hacer otra. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla», declaró.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la Administración de Trump impuso un bloqueo petrolero a Cuba y ha amenazado con «tomar el control» de la isla para forzar cambios económicos y políticos en el país, que ha respondido que defenderá su soberanía y denuncia que Washington prepara una acción militar en su contra. EFE

er/pcc

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