Jefe antidrogas paraguayo alerta de posible alianza entre presunto narco Marset y el PCC

3 minutos

Asunción, 24 oct (EFE).- El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, advirtió este viernes sobre una posible alianza entre el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es requerido por la Justicia de varios países, y la banda brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), tras conocerse un video en el que Marset aparece junto a un grupo de personas armadas.

«Él es un narcotraficante, lógicamente va a buscar en todo momento expandir su negocio, y qué mejor manera (que) con una estructura criminal muy grande como lo es el PCC», declaró Rachid a la radio ABC Cardinal.

Medios paraguayos hicieron eco de un supuesto video de Marset que circula en redes sociales y en el que aparece junto varios hombres encapuchados que portan armas largas y exhiben un cartel en el que se lee «Primeiro Comando da Capital».

«Si se alía al PCC, en teoría así como sale en el video, es un problema mayor y también es un problema para la región», advirtió Rachid.

El funcionario indicó que Marset, acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y quien permanece prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo de las autoridades bolivianas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, suele aparecer «cuando se siente un poco presionado o hay algo que le molesta», añadió Rachid.

En el supuesto video, Marset, quien es buscado por autoridades de Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos, se dirige a un presunto exsocio identificado como Erlan Ivar García López, alias ‘El Colla’, a quien le advierte que «deje de andar diciendo» dónde está, luego de que este último afirmara, según medios de comunicación, que el presunto narco uruguayo está escondido en Santa Cruz de la Sierra.

«Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia. Donde sea y estamos preparados para hacer guerra con el que sea», dice supuestamente Marset en el metraje.

Marset es buscado por la Justicia paraguaya tras el operativo ‘A Ultranza PY’, que se adelantó en febrero de 2022 y es considerado el más grande realizado contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

Gianina García Troche, quien niega ser la esposa de Marset, pero sí la «madre de sus hijos», está detenida en una cárcel militar en Paraguay por el presunto delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico tras haber sido extraditada en mayo pasado desde España.

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta dos millones de dólares a cambio de información que conduzca a la detención o condena de Marset. EFE

