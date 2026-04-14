Jefe de ACNUR avisa de crecientes necesidades en visita a Beirut y pide fin de la guerra

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Beirut, 14 abr (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Barham Salih, alertó este martes durante una visita oficial a Beirut de las crecientes necesidades humanitarias que tiene el Líbano, aunque recordó que la solución «fundamental» a la situación pasa por poner fin al conflicto.

«La ayuda humanitaria es esencial, pero la solución fundamental sigue siendo terminar con la guerra y lograr una paz duradera», indicó tras mantener un encuentro con el presidente libanés, Joseph Aoun, en declaraciones recogidas por la Presidencia en un comunicado.

Pero el máximo responsable de ACNUR llamó a movilizar más apoyo de la comunidad internacional para cubrir las «crecientes» necesidades humanitarias del Líbano, al confirmar que su agencia sigue trabajando para ayudar a los más de un millón de desplazados por el conflicto en el país.

Durante su reunión con Aoun, el también expresidente iraquí reafirmó su compromiso a mantener el respaldo actual y a seguir colaborando con las autoridades libanesas para prestar ayuda a la comunidad desplazada.

Según la nota, su visita al Líbano pretende lanzar un mensaje de solidaridad en medio de la guerra que atraviesa desde el pasado 2 de marzo.

Por su parte, el jefe de Estado libanés advirtió al alto comisionado de la ONU de la «gran catástrofe humanitaria» causada por la ofensiva aérea y terrestre israelí, y le informó de que las consecuencias de la crisis de desplazados durarán incluso más allá de cualquier potencial alto el fuego.

Al menos 2.089 personas murieron y otras 6.762 resultaron heridas en el Líbano desde el inicio de una intensa campaña de bombardeos israelíes hace seis semanas, a la que más tarde se le unió también una ofensiva terrestre en el sur del país.

Además, por segunda vez en apenas año y medio, más de un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares en el país. EFE

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