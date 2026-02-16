Jefe de Hizbulá acusa al Estado de centrarse en su desarme en vez de hacer frente a Israel

Beirut, 16 feb (EFE).- El líder del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, acusó este lunes al Estado libanés de centrarse en desarmar a su formación en lugar de enfrentar a Israel, coincidiendo con una presentación del Ejército ante el Consejo de Ministros sobre el proceso de retirada de armamento.

«Es responsabilidad del Estado enfrentar esta agresión, lograr la soberanía y desarrollar planes. Sin embargo, lo que el Estado libanés está haciendo es centrarse en el desarme, un pecado grave ya que este asunto favorece los objetivos del enemigo israelí», denunció el clérigo en un discurso televisado.

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario y ocupa varios puntos del sur del país pese al alto el fuego alcanzado a finales de 2024, que también estipulada el fin de la presencia armada de Hizbulá en la región fronteriza.

Las autoridades libanesas declararon recientemente el fin del proceso de desarme en esas zonas y este lunes el Ejército presentó uno de sus informes periódicos al respecto ante el Gabinete, al que habría detallado sus planes para abordar la segunda fase del plan en otras regiones.

El secretario general de Hizbulá, que se opone al avance de esta iniciativa, criticó que el desarme venga impuesto por la comunidad internacional, que condiciona su apoyo al Líbano al previo cumplimiento de ese paso.

«El mundo no nos ayudará a menos que nos rindamos y nos desarmemos. Lo digo: no queremos que el mundo nos ayude», zanjó.

En esta línea, Qassem condenó también la retórica que argumenta las concesiones a Israel como una forma de evitar una nueva ofensiva de envergadura contra el Líbano.

Hizbulá considera que su desarme dejaría al Líbano indefenso ante Israel, si bien se ha mostrado abierto a un diálogo para trazar una estrategia nacional de seguridad si la parte israelí cesa sus ataques y retira a sus tropas de las zonas donde permanecen desplegadas. EFE

