Jefe de la UNOPS visitará Honduras y México enfocado en desarrollo sostenible y clima

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Tegucigalpa, 8 jun (EFE).- El secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, iniciará este miércoles en Honduras una visita de tres días que lo llevará también a México para reafirmar el apoyo del organismo a las prioridades regionales en desarrollo sostenible, transformación económica y resiliencia climática.

Moreira da Silva tiene previsto reunirse el miércoles con el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y el jueves con el titular del Parlamento, Tomás Zambrano, informó este lunes a EFE un portavoz de la UNOPS en Tegucigalpa.

El alto funcionario viajará acompañado por la directora regional de UNOPS para América Latina y el Caribe, Dalila Gonçalves, quien participará en las reuniones de alto nivel con autoridades de ambos países, indicó el organismo en un comunicado.

La visita busca reafirmar el compromiso de la UNOPS con las prioridades nacionales e internacionales relacionadas con el desarrollo sostenible, la transformación económica y la resiliencia frente al cambio climático.

Además, Moreira da Silva procurará fortalecer los vínculos con socios estratégicos para el desarrollo, incluidas instituciones financieras internacionales y cooperantes bilaterales, con el objetivo de mejorar la coordinación y maximizar el impacto de los programas que impulsa el organismo en la región.

En Honduras, la UNOPS trabaja junto con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaría de Salud en el fortalecimiento de los procesos de adquisición de insumos para la salud pública y de la infraestructura crítica de atención médica.

Según la ONU, estas acciones contribuyen a garantizar el acceso oportuno a medicamentos e insumos esenciales, mejorar la cobertura de los servicios sanitarios y optimizar la calidad de la atención en uno de los principales hospitales del país.

Tras concluir su agenda en Honduras, Moreira da Silva se trasladará el jueves a México, donde abordará temas relacionados con la asistencia humanitaria y el desarrollo urbano.

En ese país, la UNOPS lidera junto con el Gobierno federal y otras seis agencias de la ONU una iniciativa destinada a mejorar la inclusión, protección y oportunidades para migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas retornadas.

El organismo presta asistencia técnica a México para impulsar proyectos de movilidad urbana sostenible y fortalecer los sistemas de transporte público. EFE

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