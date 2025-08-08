Jefe del Ejército israelí dice que implementará el plan de Netanyahu «de la mejor manera»

2 minutos

Jerusalén, 8 ago (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo este viernes que las fuerzas armadas implementarán el nuevo plan de conquista del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para la ciudad de Gaza «de la mejor manera posible».

«Estamos trabajando en el nuevo plan, y nos prepararemos al más alto nivel para todas sus implicaciones. Como siempre, llevaremos a cabo la misión de la mejor manera posible», dijo el responsable durante una reunión con la cúpula militar, en declaraciones compartidas por el Ejército.

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí, con autoridad para tomar decisiones sobre la guerra, aprobó anoche un nuevo plan presentado por el primer ministro para tomar el control de la capital de la Franja de Gaza, donde se estima que vive alrededor de un millón de personas.

Tras la toma de la ciudad, Israel pretende extender su control militar a toda la Franja e imponer un Gobierno de transición árabe donde no estén representados ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina (ANP), según avanzó anoche el propio Netanyahu a la cadena estadounidense Fox News.

Sin embargo, las fuerzas armadas israelíes se han mostrado reacias al plan, que supone entrar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes (quedan 20 vivos y 30 muertos), por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1 de septiembre.

En su reunión con la cúpula militar este viernes, Zamir dijo que las fuerzas armadas son responsables «de la seguridad del Estado y sus ciudadanos, del retorno de los secuestrados y de la derrota de Hamás».EFE

jdg/vh