Jeremy Corbyn pide una postura firme de Europa frente al bloqueo petrolero de EEUU a Cuba

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La Habana, 20 mar (EFE). – El líder de izquierda británico Jeremy Corbyn abogó este viernes en La Habana porque Europa dé “un paso al frente y asuma una postura firme” frente al bloqueo de EE.UU. contra Cuba.

En una conferencia de prensa con la iniciativa Convoy Nuestra América, de solidaridad con Cuba y rechazo al bloqueo petrolero de Washington a la isla, Corbyn pidió a los Gobierno europeos que “reconozcan las necesidades de Cuba».

«No existe base legal alguna en el derecho internacional» que justifique las sanciones que Washington aplica desde hace décadas a la isla, subrayó.

Corbyn llamó la atención sobre la escalada de violencia de Estados Unidos contra la isla y afirmó que “la respuesta europea es muy dispar” y, francamente, “a menudo bastante confusa”.

Recalcó que «no existe impedimento legal alguno que imposibilite a la Unión Europea enviar un buque o varios petroleros a Cuba».

El político británico cargó asimismo contra la agresividad de EE.UU. y consideró necesario «desarmar» la maquinaria de guerra estadounidense y “sus subsidiarias, como Israel” como única forma para que «los pueblos del mundo puedan ser libres».

Consideró que existe una “creciente oposición” internacional a la retórica de violencia del Gobierno de EE.UU.

Corbyn llegó la víspera a la isla caribeña, junto a otros líderes como la senadora colombiana Clara López, entre decenas de políticos y activistas del Convoy Nuestra América, con unas 20 toneladas de ayuda humanitaria, principalmente alimentos, medicinas y otros suministros esenciales.

Esta iniciativa, aseveró el político británico, trae “un mensaje significativo para el pueblo cubano”, les decimos “que no están solos”.

Corbyn se refirió además al recrudecimiento del bloqueo estadounidense hacia Cuba y lo calificó de “extremo”.

La isla caribeña se encuentra en medio de profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero del Gobierno estadounidense, una política que la ONU ha calificado como contraria al derecho internacional.

El Convoy Nuestra América es impulsado por la Internacional Progresista (IP), un movimiento global que se define como defensor de la justicia social, la democracia, la sostenibilidad ecológica y la paz, con apoyos como la activista sueca Greta Thunberg, conocida por sus demandas a líderes internacionales en favor de medidas inmediatas para mitigar los efectos del cambio climático.

Como parte de este convoy ya han arribado a la nación caribeña más de 250 delegados y para el próximo sábado está previsto que lleguen a La Habana varias embarcaciones procedentes de México. Los organizadores anunciaron que esa fecha será declarada como el Día Internacional de la Solidaridad con Cuba. EFE

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