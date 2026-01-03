Joel Ordóñez, de querer ser goleador como Valencia, a gran defensor ecuatoriano

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 3 ene (EFE).- Joel Ordóñez quiso ser goleador como Enner Valencia, pero terminó siendo defensa y, hasta este sábado, es uno de los futbolistas ecuatorianos más apetecidos por clubes como el Liverpool inglés.

Luis Medina, un exatacante, descubridor y formador de Ordóñez, aseguró que en sus inicios en el fútbol el jugador era delantero. «Quería ser como Valencia porque lo vio, a través de la televisión, convertir tres goles en el Mundial de Brasil 2014».

Medina dijo que su pupilo «tenía buen pique, de piernas largas, era liviano, muy flaquito. En los entrenamientos era nuestro Mario Balotelli», en comparación con el jugador italiano.

La infancia del actual defensa del Brujas, de Bélgica, transcurrió entre el suburbio de Guayaquil y luego en Socio Vivienda 2, uno de los sectores populosos y afectados actualmente por grupos violentos.

Medina precisó a diario ‘Expreso’ que recogía en Guayaquil de lunes a viernes al juvenil para llevarlo a entrenar en el municipio de Durán, otra localidad, con un recorrido promedio de dos horas diarias entre ida y vuelta.

Así transcurrieron los tres primeros años del admirador de Valencia y también de Balotelli, en los que le pedía a su entrenador, que diera la orden a sus compañeros para que lo asistieran y él convertir los goles.

Medina dijo que cuando Ordóñez cumplió 12 años pasó al Independiente del Valle, «convirtiéndose esa oportunidad en la puerta que necesitaba para seis años más tarde llegar al NXT, un club filial del Brujas».

Para el formador, «Ordóñez impresionó desde las pruebas iniciales, por su rapidez; por su inteligencia para posicionarse en el lugar del goleador y por ser fuerte en el choque. Pues no parecía un niño en formación sino alguien adelantado a su tiempo».

Medina recordó que «el punto de quiebre en su formación» llegó en un torneo juvenil en Brasil, cuando en una final contra los juveniles del portugués Benfica, decidió ubicarlo de defensa.

Para el técnico fue la mejor decisión: «Fue la mejor sorpresa de mi vida, algo me decía que podía ser un gran defensa. Era fuerte en el uno contra uno, se ubicaba bien, ganaba duelos, marcaba bien, sin tener aún las bases de defensor».

Medina comprobó que Ordóñez «era un buen delantero, pero era mejor defendiendo» y expresó que fue necesario convencerlo de que»es tan importante anotar goles, como también evitarlos».

«Joel es demasiado tranquilo y humilde, en el 2024 volvió al suburbio (dónde todo comenzó) y les dio palabras de aliento a los chicos que ahí se entrenan» y afirmó Medina que, «con 21 años tiene todo para ser uno de los mejores defensas del mundo». EFE

