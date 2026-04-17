Jon Rahm es segundo, tras el francés Victor Perez, en inicio del LIV Golf México

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México, 16 abr (EFE).- El español Jon Rahm terminó este jueves en la segunda posición, detrás del francés Victor Perez, quien lideró el primer día de actividad de la sexta jornada del LIV Golf que tiene como sede la Ciudad de México.

Rahm firmó una tarjeta de 65 golpes con un ‘score’ de -6. El de Barrika tuvo un arranque espectacular, lideró gran parte de la jornada, pero en el cierre de Perez, con una racha de birdies, lo desplazó al segundo puesto.

El originario de Séméac, tuvo una tarjeta de 62 golpes y un score de -9.

Los estadounidenses Harold Varner y Dustin Johnson, los surcoreanos Kim Min-kyu y Song Young-han, el zimbabuense Scott Vincent, el británico Ian Poulter y el belga Thomas Detry, firmaron tarjetas con 67 golpes y -4, para estar terceros.

Los españoles David Puig y Luis Masaveu se ubicaron en el decimoquinto puesto con 69 golpes y -2.

El mexicano Abraham Ancer, uno de los consentidos de la afición local, acabó en la posición 39, con 73 golpes.

En la competencia por equipos, Legión XIII, del que Jon Rahm es capitán, está a la cabeza, seguido de 4Aces GC, que es liderado por Dustin Johnson.

La sexta fecha de LIV Golf de la temporada 2026 arrancó en medio de la incertidumbre sobre si el principal inversor del certamen, el fondo de inversión pública que respalda Arabia Saudí, está considerando retirar su financiamiento, según informaron medios como The Athletic el pasado miércoles.

Apenas unos minutos después de arrancado el evento, en la transmisión que se realizaba a través del sitio oficial de LIV Golf y a través de YouTube, la pantalla se fue a negros.

En su cuenta de ‘X’, LIV Golf explicó que la falla se debió a «cortes de energía locales», a pesar de que la música y las pantallas del Club de Golf Chapultepec, sede del evento, se mantuvieron encendidos; minutos después la transmisión se normalizó.

El LIV Golf México continuará su actividad este viernes, sábado y domingo. EFE

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