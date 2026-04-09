Josu Ternera quiere aplazar su juicio en Francia porque no se citó a tiempo a dos testigos

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París, 9 abr (EFE).- El antiguo dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, solicitó el aplazamiento del juicio que comenzó este jueves en París, y del que depende su entrega a España, donde tiene cuentas pendientes, con el argumento de que no se citó a tiempo a dos testigos que quiere que declaren.

Laurent Pasquet-Marinacce, el principal de los cinco abogados que flanquearon a Josu Ternera en este proceso ante el Tribunal de Apelación de París, denunció la «imprevisión» de la Fiscalía, que según su análisis transmitió demasiado tarde las citaciones para el abogado y diplomático sudafricano Brian Currin y para el político independentista norirlandés y antiguo miembro del IRA, Gerry Kelly.

Pasquet-Marinacce pidió a los jueces que eleven una cuestión prioritaria de constitucionalidad al Tribunal Supremo, lo que en la práctica paralizaría el juicio en espera de una resolución de esa instancia superior, y si eso no prospera va a solicitar esta tarde un aplazamiento para que esos dos testigos puedan declarar.

En los dos casos, su razonamiento es que la Fiscalía del Tribunal de Apelación de París no actuó con la celeridad que marca un artículo del Código de Procedimiento Penal para que las citaciones de testigos cumplan con la legalidad.

En concreto, en los casos de Gerry Kelly y Brian Currin, al tener residencia en países no integrantes de la Unión Europea, esas convocatorias se tendrían que haber formalizado al menos con una antelación de dos meses y diez días.

Pasquet-Marinacce, conocido por ser un experto en cuestiones de procedimiento -como ha demostrado con el propio Josu Ternera-, señaló que la defensa había presentado desde octubre la lista de los testigos para los que pedían que declararan, pero la Fiscalía tardó mucho en movilizarse.

La consecuencia es que a Kelly le llegó el correo el 23 de febrero, «demasiado tarde», según el letrado. En cuanto a Currin precisó que «a día de hoy, no tenemos la demostración de que haya recibido esta citación».

Pasquet-Marinacce insistió en que tanto el uno como el otro, que participaron en las discusiones que condujeron a la disolución de ETA en mayo de 2018 -anunciada con un comunicado leído por Urrutikoetxea- están dispuestos a declarar.

En el caso de Kelly, en un correo que le envió este miércoles al abogado y que fue leído en la audiencia, indicaba que no podía estar presente «por una notificación tardía, que entra en conflicto con otros compromisos anteriores que no he podido reprogramar en un periodo tan corto», al tiempo que manifestaba su voluntad de declarar si el tribunal fijara «una fecha futura» y se le notificara «con suficiente antelación».

Pasquet-Marinacce subrayó que «no son personas citadas de forma accidental», y que su testimonio es relevante para acreditar ante el tribunal que Urrutikoetxea «ocupó un lugar central» en las negociaciones que hubo entre el Gobierno español y ETA.

El abogado dijo ser consciente de que detrás de este juicio está la voluntad de España de que se le entregue a Josu Ternera para juzgarlo por los casos que se le han abierto allí, pero afirmó que «esa no es la cuestión principal» de su demanda de aplazamiento, que aseguró que se sustenta en la voluntad de defenderse de los cargos que se le imputan en este proceso.

El sumario que se juzga hoy y mañana, el último que tiene pendiente en Francia, se refiere a su supuesta implicación con ETA entre 2002 y 2005.

Su conclusión, sujeta eventualmente a un recurso ante el Tribunal Supremo, es la que condiciona que pueda ejecutarse su entrega a España con dos euroórdenes que ya han sido aprobadas y una tercera que está en trámite. EFE

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