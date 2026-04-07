JP Morgan levantará en el Támesis uno de los mayores rascacielos de la capital británica

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Londres, 7 abr (EFE).- El banco estadounidense JP Morgan construirá en la ribera del Támesis londinense uno de los rascacielos más altos del Reino Unido, después de que el cercano aeropuerto de London City haya levantado sus objeciones por posibles interferencias con su tráfico aéreo.

El diario Financial Times desvela hoy que el acuerdo fue finalmente alcanzado en febrero -aunque no se había hecho público- y permitirá a JP Morgan levantar una torre de 265 metros, que será el más alto de la zona de Canary Wharf, el moderno distrito de negocios ubicado en un meandro del Támesis.

El banco, que inauguró el año pasado su nueva sede mundial con un imponente rascacielos de 423 metros, convertido ya en un ícono arquitectónico en pleno Manhattan, lleva meses negociando con el London City Airport por la cercanía de sus instalaciones, situadas a menos de cinco kilómetros.

De hecho, la existencia de otros rascacielos en Canary Wharf, como el de One Canada Square (236 metros) obliga a los pilotos que aterrizan en las pistas del London City Airport a una difícil maniobra de aproximación con una trayectoria de planeo de 5,5 grados, frente a los 3 grados habituales en la mayoría de aeropuertos.

El proyecto del rascacielos ha sido diseñado por el estudio de Norman Foster y va a tener un coste total de 3.000 millones de libras (3.500 millones de euros). El banco pidió poder levantar «la máxima altura posible para maximizar la inversión», según dijeron fuentes de la entidad al rotativo.

El hecho de construir este rascacielos llamado a ser un nuevo ícono de Londres revela, según las mismas fuentes, la confianza que JP Morgan -el mayor banco estadounidense y uno de los cinco mayores del mundo- tiene puesta en el Reino Unido como un país con un entorno favorable para los negocios. EFE

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