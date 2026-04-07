Juan Carlos I recibe el sábado próximo un premio por su libro ‘Reconciliación’ en Francia

4 minutos

(Actualiza con más datos sobre el premio y la ceremonia)

París, 7 abr (EFE).- El rey emérito Juan Carlos I recibirá el próximo sábado en París un premio por su libro «Reconciliación», durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional, informaron este martes los organizadores.

Juan Carlos I ofrece en su libro «una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica», manifestó en un comunicado la asociación Lire la société (Leer la Sociedad), que organiza la Jornada del Premio Político desde 1991 en colaboración con la Asamblea Nacional francesa.

Una portavoz de esa asociación precisó a EFE que se trata de un premio especial del jurado del Libro Político de 2025, que desvelará el nombre del ganador en esa categoría el próximo sábado entre tres finalistas (‘La Citadelle’, de Jean-Michel Blanquer; ‘La saga des élections présidentielles’, de Gérard Courtois; y ‘Les normes à l’Assaut de la Démocratie’, de Jean-Denis Combrexelles).

La autobiografía del soberano fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español), está escrita en colaboración con la escritora francovenezolana Laurence Debray, y ofrece un relato personal que combina memorias, testimonio y reflexión histórica sobre su trayectoria.

Juan Carlos I y Laurence Debray estarán presentes en la ceremonia del próximo sábado en París, según los organizadores.

Esta es la tercera vez en tres décadas que un jurado de la Jornada del Premio Político concede un premio especial al margen del galardón, tras ‘Histoire intime de la Ve République’ (2022), de Franz-Olivier Giesbert, y ‘Seul l’espoir apaise la douleur’, de Simone Veil, una reedición que salió en 2023, precisó la portavoz.

Está previsto que Juan Carlos I que, según el programa, acudirá acompañado de sus hijas, Elena y Cristina de Borbón, pronuncie un discurso tras recibir el galardón en la ceremonia que tendrá lugar a partir del mediodía en la Asamblea Nacional y asista posteriormente a una comida en la cámara baja francesa, precisó a EFE una portavoz de Lire la société, al subrayar que los organizadores no han recibido «ningún comentario negativo por la presencia del rey» emérito en el acto.

El jurado, presidido este año por la historiadora Annette Wieviorka, directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de Archivos, ha querido reconocer con este premio especial una obra situada en la intersección entre el relato personal y la historia política contemporánea, según los organizadores del premio.

La citada portavoz de Lire la société incidió en que el jurado es «totalmente independiente» de la asociación y de la Asamblea Nacional, y que es «ecléctico», ya que está formado por una veintena de perfiles muy diversos, en su mayoría ensayistas, periodistas y editorialistas de medios de comunicación franceses.

El jurado destacó que Juan Carlos I, que reinó de 1975 hasta su abdicación en 2014, desempeñó «un papel clave en la transición democrática» española tras el fin de la dictadura franquista.

En ‘Reconciliación’, el soberano emérito repasa su recorrido en un ejercicio de memoria que busca contribuir a la comprensión de ese periodo histórico, indicó Lire la société en su comunicado.

El premio especial del jurado de la Jornada del Libro Político reconoce obras o personalidades cuya contribución permite iluminar de forma excepcional las grandes transformaciones políticas contemporáneas, según los organizadores.

Este año se falló antes para poder organizar el viaje del rey emérito teniendo en cuenta que reside en Abu Dabi y el contexto internacional por la guerra en Oriente Medio, precisó la citada portavoz.

Bajo el lema ‘S’engager’ (Comprometerse), la 35ª edición de la jornada propone una reflexión sobre las nuevas formas de implicación ciudadana en un contexto marcado por la transformación de la relación con la política y la evolución de los modos de participación en el debate público.

Además del Día del Libro Político, que se celebra en el Hôtel de Lassay, ubicado en la Asamblea Nacional y residencia oficial de su presidente, ahora Yaël Braun-Pivet, Lire la Société organiza el Día del Libro Económico, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Son sus dos grandes eventos anuales. EFE

cat/ac/alf/ah