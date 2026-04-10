Juan Carlos I recibe este sábado un premio por su libro en la Asamblea Nacional francesa

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París, 10 abr (EFE).- Juan Carlos I recibe este sábado en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, ‘Reconciliación’, en un evento anual que organiza desde hace tres décadas una asociación dedicada a animar el debate público entre la ciudadanía y las principales instituciones.

Recibirá el galardón de manos de la presidenta del Jurado del Libro Político, la historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, en una ceremonia que comenzará al mediodía y en la que se desvelarán también los nombres de los dos trabajos galardonados por ese jurado integrado por periodistas e historiadores, y por otro compuesto por diputados.

El rey emérito ofrece en su libro, publicado originariamente en francés, «una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica», destacó el jurado al distinguir por unanimidad las memorias del monarca, elaboradas junto con la escritora e historiadora francesa Laurence Debray.

El que fuera rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 18 de junio de 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe VI, es «consciente de la importancia» de este «reconocimiento oficial» y, para él, va a ser una ceremonia «muy emocionante después de tantos años en el exilio» en Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020, aseguró Debray en una entrevista con EFE.

«Es un momento importante. Él va a escribir solo un libro ¿no? Y después de tantos años, tener ese reconocimiento oficial. Él estaba acostumbrado, me imagino, a dar tantos discursos, pero ya hace tiempo que no los has hecho y es consciente de la importancia del momento», señaló Debray, quien también tomará la palabra durante la ceremonia.

La autobiografía, que combina memorias, testimonio y reflexión histórica sobre su trayectoria, fue publicada en noviembre pasado por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español), también se tradujo al portugués y está en vías de editarse al árabe y al inglés, señaló Debray.

La escritora se mostró convencida que uno de los mensajes que el rey emérito destacará el sábado en su discurso será la defensa de la democracia, en un momento de auge de los populismos.

De hecho, dijo, el libro responde a la voluntad de Juan Carlos I de dejar su testimonio ante una erosión de los valores democráticos, además de a una proliferación de «bulos» sobre él: «Quería dirigirse a las nuevas generaciones y recordar que es más difícil construir una democracia que destruirla». En ese sentido, subrayó el carácter «actual» de la obra.

Tras un discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, con el que se cerrará la ceremonia, según el programa, el exmonarca, al que acompañan sus hijas, su nieto mayor y varios amigos, participará en una comida en la Asamblea Nacional, a la que también están invitados los finalistas de los galardones.

Según dijeron a EFE fuentes de la asociación ‘Lire La Société’, organizadora de estos premios y del Día del Libro Político en la Asamblea Nacional, Juan Carlos I manifestó su interés en participar, tras la comida, en un homenaje al recién fallecido ex primer ministro francés, Lionel Jospin, junto a su familia, también en la Asamblea.

Justo a continuación, el emérito tiene previsto presenciar un diálogo del intelectual y ensayista Alain Finkielkraut con el historiador y filósofo Marcel Gauchet, con la moderación de la periodista Anna Cabana, responsable de las páginas sobre libros del periódico ‘La Tribune Dimanche’, según las fuentes.

Esta es la tercera vez en tres décadas que un jurado del Premio Político concede un premio especial al margen del galardón, tras ‘Histoire intime de la Ve République’ (2022), de Franz-Olivier Giesbert, y ‘Seul l’espoir apaise la douleur’, de Simone Veil, una reedición que salió en 2023, precisó la portavoz.

Bajo el lema ‘S’engager'(Comprometerse), la 35ª edición del Día del Libro Político, que se celebra en una de las dependencias de la Asamblea Nacional, propone una reflexión sobre las nuevas formas de implicación ciudadana en un contexto marcado por la transformación de la relación con la política y la evolución de los modos de participación en el debate público. EFE

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