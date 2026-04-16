Juan Daniel Oviedo, un candidato a vicepresidente que revoluciona la política en Colombia

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Nicole Andrea Vargas

Bogotá, 16 abr (EFE).- El independiente Juan Daniel Oviedo está revolucionando la manera de hacer política en Colombia con una combinación de calle y redes sociales que lo han convertido en un fenómeno electoral como compañero de fórmula de la candidata presidencial de derecha Paloma Valencia.

Su estilo, que define como «auténtico», no encaja en los moldes tradicionales: economista abiertamente gay, maneja un discurso que mezcla disciplina fiscal con defensa de libertades individuales que lo sitúa en una zona incómoda para la política colombiana.

Dentro de una coalición de centro-derecha, su perfil liberal rompe esquemas y le permite disputar un electorado urbano que no se siente representado por los extremos para las elecciones del 31 de mayo.

La cruzada política de Oviedo -cuyo símbolo es un rayo amarillo que siempre lleva en la solapa y que representa la «buena energía» y tiene la forma del mapa de Colombia- está enmarcada en el ‘periodicazo’, una estrategia de comunicación en la que da golpes con un periódico enrollado para amonestar o llamar la atención sobre problemas o situaciones del país.

‘Periodicazo’ es también el título de un volante que distribuye en sus recorridos callejeros en los que con desenvoltura conecta con potenciales votantes con quienes conversa sobre propuestas de Gobierno, baila e incluso come; imágenes que luego sube a las redes sociales y que han aumentado su popularidad.

Primero la gente

La agenda de Oviedo responde al objetivo de consolidarse como una figura cercana a la gente: el 70 % de su día está destinado a la campaña en las calles, el 20 % a crear contenido para sus redes sociales y el 10 % a entrevistas con medios de comunicación.

Durante una visita a Chía, municipio al norte de Bogotá, Oviedo fue recibido al ritmo del rap ‘Periodicazo’, compuesto por un músico cristiano con ayuda de inteligencia artificial, para dar inicio a un encuentro con empresarios de la región.

Aunque estas reuniones son «necesarias», Oviedo prefiere las calles, explican sus asesores, y por eso cada vez que visita un lugar nuevo va a la plaza principal y al mercado, donde puede estar en contacto directo con los ciudadanos de a pie.

En Chía, nada más bajar del autobús -en el que aprovecha para grabar más videos para TikTok-, entra a un comercio de reparación de celulares; reparte volantes del Centro Democrático, partido de Paloma Valencia, y pasa luego a una peluquería donde se toma fotos con decenas de personas.

La imagen se repite durante el recorrido por el centro histórico de Chía, donde reparte ‘periodicazos’ y también los recibe de quienes le piden implementar mayores medidas de seguridad en caso de ganar.

Oportunidades en las derrotas

Oviedo comenzó su vida política en febrero de 2023 recogiendo firmas para postularse como candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá, donde quedó en segundo lugar detrás de Carlos Fernando Galán. Tres años después también terminó en segunda posición de la Gran Consulta por Colombia, que ganó Paloma Valencia, quien lo invitó a ser su compañero de fórmula.

«Que en tres años y medio tengamos la posibilidad de contar con 1.255.000 personas que confían en esta nueva forma de hacer política, que reconocen que aquí hay una voz emergente de centro, es una excelente noticia. Son triunfos que se han consolidando perdiendo», dice Oviedo a EFE, citando los votos que sacó en esa consulta el pasado 9 de marzo.

La singularidad del candidato comienza con su historia personal, marcada por un accidente en la infancia que le dejó una cicatriz en forma de Z en el rostro y que le ocasionó dificultades en el habla, además de exponerlo al maltrato escolar.

Esa situación lo motivó para dedicarse por completo a los estudios para salir adelante. Esto le permitió ser becado en la Universidad del Rosario (Bogotá) y ampliar su formación con una maestría en España y luego con un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse (Francia).

A su regreso a Colombia, alternó la academia con asesorías en entidades del Estado hasta llegar en 2018 a la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el Gobierno de Iván Duque.

Desde entonces mantiene un discurso basado en la combinación de la academia con el lenguaje sencillo para acercarse a la gente con propuestas basadas en datos.

Una muestra es su visita a Chía, donde después de dos horas y media de intensa actividad aborda una ‘chiva’ (autobús típico de zonas rurales) junto con su equipo, baila el rap de su campaña y parte hacia la vecina Cajicá al grito de ‘periodicazo’. EFE

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