Juan Pablo II visitó España 5 veces, Benedicto XVI tres y Francisco deseaba ir a Canarias

4 minutos

Cristina Cabrejas

Ciudad del Vaticano, 25 feb (EFE).- Francisco se quedó con el deseo de ir a Canarias aunque siempre advirtió que no sería un viaje a España como tal; Benedicto XVI visitó el país tres veces en su breve pontificado y el gran papa viajero, Juan Pablo II, lo hizo en cinco ocasiones, pisando cada rincón de la península.

El Vaticano confirmó este miércoles oficialmente que León XVI visitará España del 6 al 12 de junio, 15 años después de la última visita de un papa al país, sin especificar todavía las etapas del viaje.

Benedicto XVI: Tres visitas en ocho años de pontificado

Benedicto XVI realizó tres visitas apostólicas a España: la primera fue un año después de ser elegido, a Valencia en 2006, los días 8 y 9 de julio, para clausurar el V encuentro Mundial de las Familias.

El segundo viaje del pontífice alemán fue a Santiago de Compostela y Barcelona, el 6 y 7 de noviembre de 2010. En el caso de Santiago, el motivo fue el Año Santo compostelano, mientras que en Barcelona acudió para la consagración de la Sagrada Familia.

Finalmente, la tercera visita tuvo como destino Madrid, del 18 al 21 de agosto de 2011, para presidir los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud.

Los cinco viajes de Juan Pablo II

España fue uno de los países más visitados por Juan Pablo II, a donde viajó cinco en cinco ocasiones, la primera en 1982, en un recordado viaje de 10 días que le llevó a Madrid, Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Loyola, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia, Moncada, Alcira y Santiago de Compostela.

El segundo (1984) fue un viaje relámpago, pues se dirigía hacia la República Dominicana, pero hizo escala en Zaragoza, donde estuvo dos días. Allí rezó ante la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad.

En su tercer viaje (1989) visitó, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, Santiago de Compostela, Oviedo y Covadonga. En el cuarto (1993) asistió al congreso eucarístico en Sevilla y visitó Dos Hermanas, Huelva, La Rábida, Palos de la Frontera, Moguer, El Rocío, y Madrid.

A pesar de su frágil salud debido al párkinson, con 83 años, en 2003 quiso hacer un último viaje a Madrid, donde fueron canonizados cinco santos españoles.

Momentos destacados

El beso al suelo del papa llegando a España en 1982 y cuando se despidió de los Reyes en el aeropuerto, donde exclamó: «¡Hasta siempre, España; hasta siempre, tierra de María!», son algunos de los momentos más destacados del primer viaje de Juan Pablo II.

Ante los restos del Apóstol en Santiago, el papa polaco llamó en un discurso siempre actual a la reconstrucción de Europa, tanto política como espiritualmente.

En el caso de Benedicto XVI, a su llegada a Valencia visitó la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, donde rezó ante la sagrada imagen por las 43 víctimas del accidente de metro ocurrido en la ciudad el 3 de julio de 2006.

El pontífice alemán bendijo y ungió el altar de la Sagrada Familia en el día de su consagración.

Otro hito destacado de las visitas de Ratzinger a España se produjo en la vigilia de la Jornada de la Juventud bajo una gran tormenta y con cientos de miles de jóvenes en el aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid: «Vosotros sois más fuertes que la lluvia», exclamó.

Los temas de las visitas

Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, en sus discursos en España, llamaron a relanzar los valores de Europa y advirtieron de la secularización.

«Io, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces”, dijo el papa polaco en Santiago de Compostela.

Minutos antes de aterrizar en Galicia, Benedicto XVI mostró en el avión que le llevaba a Santiago su preocupación por “un movimiento laicista, anticlerical y agresivamente secularista”, algo que sorprendió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que había aprobado, entre otras leyes, la del matrimonio homosexual. EFE

ccg/sam/llb