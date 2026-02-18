Juanes anuncia gira con más de 50 fechas por EE.UU., México, Costa Rica, Colombia y Europa

2 minutos

Miami (EE.UU.), 18 feb (EFE).- Juanes anunció este miércoles su gira ‘Juanes World Tour 2026’, que incluirá más de 50 presentaciones alrededor del mundo, en las que interpretará sus clásicos y la música de su próximo álbum ‘JuanesTeban’.

La gira comienza el 2 de mayo en El Paso, Texas, y continuará con conciertos en Estados Unidos, México, Costa Rica, Europa y cerrará en Bogotá el 20 de noviembre.

El cantante colombiano, que recibirá este jueves en Miami, donde reside, el ‘Premio Lo Nuestro a la Trayectoria’, explora en su nueva producción la dualidad entre luz y oscuridad, cumbia y rock, y espiritualidad y romance, señala en un comunicado.

‘JuanesTeban’, producido por Juanes y Nico Cotton, combina letras cargadas de optimismo y alegría con momentos de profunda vulnerabilidad emocional, detalla la nota.

«Juanes representa al cantante cercano y universalmente reconocido; Teban es su alter ego intrépido, dispuesto a revelar sin filtros sus verdades emocionales más profundas», agrega.

Antes de lanzar la gira, y tras haber encabezado festivales en Puerto Rico y Barranquilla, Juanes continuará con presentaciones en festivales, incluyendo Viña del Mar (25 de febrero) y Vive Latino (14 de marzo). Además, ofrecerá un concierto el 1 de marzo en Madrid

Después, ‘Juanes World Tour 2026’ también incluirá presentaciones en México, con paradas en Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, así como una participación en un festival en Costa Rica y un esperado regreso a Europa.

Además, la gira contará con una extensa gira de 29 fechas por arenas y teatros de gran capacidad en Norteamérica, y concluirá con un emotivo concierto de regreso a casa en Bogotá el 20 de noviembre.

Juanes, ganador de 29 premios Grammy y Grammy Latino, fue reconocido recientemente por la publicación especializada Billboard como ‘El Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI’. EFE

ims/rcf