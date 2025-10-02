Jueves, 2 de octubre de 2025 (07.00 GMT)

Bangkok, 2 oct (EFE).-

Jerusalén.- Varios barcos de la Flotilla que se dirigía hacia Gaza han sido interceptados por la Armada israelí, aunque continúa la operación, mientras el resto intenta continuar su travesía para llevar ayuda humanitaria hacia el enclave.

Jerusalén.- Israel recrudece su ofensiva en Gaza durante las celebraciones de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, en el que se prevé la llegada de la Flotilla Global Sumud mientras la comunidad internacional espera la respuesta del grupo islamista Hamás al plan del presidente Donald Trump para el enclave palestino.

Washington.- Se cumple el segundo día de cierre del Gobierno Federal en EE.UU. sin perspectiva de que el Senado pueda tratar de votar nuevamente un presupuesto al menos hasta el 3 de octubre y con la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar despidos.

Copenhague.- Cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Copenhague que reúne a casi 50 jefes de Estado y de Gobierno europeos en un momento de especial tensión del continente con Rusia por sus recientes provocaciones en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN y su negativa a aceptar un alto el fuego en Ucrania.

Bogo (Filipinas).- Las autoridades filipinas continúan las tareas de rescate y ayuda en la isla de Cebú tras el terremoto de 6,9 de la noche del martes, que ha dejado al menos 72 muertos e impactó en especial a la ciudad de Bogo, donde familias han tenido que dormir a la intemperie y el hospital provincial se prepara ante la posibilidad de que suba la cifra de víctimas.

Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo suizo, Martin Pfister, con quien tratará la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, y el apoyo a Ucrania.

París.- El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tiene previsto enviar hoy el primer borrador del proyecto de presupuestos para 2026 para su análisis por un organismo independiente, mientras prosigue la presión en la calle, con una segunda jornada de huelgas y manifestaciones que se espera que tenga menor impacto.

París.- Los sindicatos franceses organizan una nueva jornada unitaria de huelgas y manifestaciones para exigir al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, la retirada de los ajustes programados por el anterior gobierno y otras reivindicaciones, como más impuestos a los multimillonarios y la derogación o suspensión de la reforma de las pensiones.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en el club de debate Valdái.

Roma.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador llla, participa en una conferencia en la universidad de La Sapienza de Roma, centrada en el papel de Europa en el contexto global actual.

Java (Indonesia).- Las tareas de búsqueda de cerca de un centenar de jóvenes atrapados entre los escombros en un internado islámico derrumbado el lunes en la isla indonesia de Java entran en su cuarto día, con al menos 3 fallecidos.

Ciudad de Panamá.- El presidente panameño, José Raúl Mulino, comparece en su habitual rueda de prensa de los jueves, en la que se espera que aporte más detalles sobre la participación de Panamá en la futura misión internacional contra las bandas en Haití.

Quito.- El movimiento indígena de Ecuador, que lidera las protestas contra el presidente Daniel Noboa por la eliminación del subsidio al diésel, celebra una reunión de su consejo para determinar los siguientes pasos, después de que la tensión se elevase con la muerte de un manifestante a disparos presuntamente del Ejército, mientras diecisiete soldados quedaron retenidos en comunidades indígenas.

Buenos Aires.- El Senado argentino decidirá este jueves si avala o desestima los recientes vetos del presidente Javier Milei a dos leyes que disponen mayores fondos estatales para las universidades públicas y la salud pediátrica, tras el rechazo el mes pasado de ambos vetos en la Cámara de Diputados.

Kabul.- El régimen talibán negó este jueves que el corte de internet y telecomunicaciones que mantuvo incomunicado a Afganistán durante casi dos días se debiera a labores de mantenimiento, como difundieron los medios en un comunicado atribuido a su portavoz, en la primera declaración oficial desde el inicio del apagón.

Lima.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, participa en una nueva movilización contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso que la sostiene en el poder, y en rechazo al sistema de pensiones, la inseguridad ciudadana y la corrupción.

Ciudad de México.- Miles de activistas mexicanos marchan en la capital mexicana para conmemorar la matanza estudiantil que cometió el Estado el 2 de octubre de 1968 y que permanece como una huella dolorosa en el recuerdo colectivo, pese a la disculpa pública ofrecida en 2024 por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La Paz.- El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira presenta sus propuestas para resolver la crisis económica de Bolivia en la ciudad de Cochabamba (centro), a casi dos semanas de la inédita segunda vuelta electoral en la que disputará la Presidencia contra el exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga.

San Salvador.- Miembros de algunas organizaciones no gubernamentales se pronuncian este jueves sobre la absolución de cinco líderes comunitarios y ambientalistas, procesados por asesinato, y sobre los casos de activistas detenidos en El Salvador.

Ciudad del Vaticano.- La Guardia Suiza, el histórico ejército que protege a los papas, presenta su nuevo uniforme de representación antes del juramento de los nuevos soldados, pospuesto al próximo sábado a raíz de la muerte de Francisco el pasado abril.

Punta Cana (República Dominicana).- Vigésima Reunión Regional Americana (RRA) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Bir al Abd (Egipto).- Cerca de la costa del lago de Al Bardawil en la ciudad de Bir Al Abd, en la provincia nororiental egipcia Norte del Sinaí, Salem, de 26 años se levanta al amanecer para recoger las aves que atrapa con redes instaladas cerca del lago, una técnica centenaria que ahora se enfrenta a la amenaza de extinción de los pájaros que captura.

Santo Domingo.- Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe.

Medellín (Colombia).- Funeral del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, asesinado en México junto con el también artista colombiano Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Crown).

Nueva Delhi.- Se celebra el nacimiento de Mahatma Gandhi, líder histórico del movimiento de independencia de India y símbolo mundial de la no violencia y la lucha por los derechos civiles.

Seúl.- Surcoreanos han comenzado la vuelta a sus lugares de origen de cara a la celebración del festival Chuseok en el que se visita a familiares y se honra a los antepasados.

Quito.- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, comparece en rueda de prensa antes de publicar la lista de convocados para los partidos amistosos de octubre, donde la Tri se enfrentará a Estados Unidos y México.

