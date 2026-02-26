Jueves, 26 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

Ginebra.- Irán y Estados Unidos mantienen una nueva ronda de negociaciones nucleares en Ginebra en medio de los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha amenazado con atacar a la República Islámica si no cierran un acuerdo y del mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

Ginebra.- Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, lideradas por el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional Rustem Umérov y los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, se reúnen en Ginebra para negociar un posible acuerdo económico para la reconstrucción del país.

La Habana/Washington.- El operativo cubano contra una lancha procedente de EE.UU., que dejó cuatro muertos, ha irrumpido en las tensiones bilaterales por el asedio petrolero de Washington sobre la isla. Mientras Cuba defiende que la lancha tenía «fines terroristas», la Administración Trump ya ha asegurado que actuará «en consecuencia».

Jerusalén.- Segunda jornada de la visita oficial del primer ministro indio, Narendra Modi, a Israel, en la que tiene previsto visitar el museo de la memoria del Holocausto.

Moscú.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, presiden en Moscú una reunión del Estado de la Unión entre ambos países.

Kiev.- Rusia lanzó durante la pasada noche un ataque con drones de larga distancia y misiles que tuvo entre sus objetivos las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov.

Cagliari (Italia).- Juana Rivas y su hijo mayor están citados a declarar en el proceso en Cagliari (Italia) en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus vástagos Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia).

Caracas.- Venezuela cumple una semana desde la aprobación de la Ley de Amnistía, bajo la cual se han liberado a 185 personas según el oficialismo, en medio de los cambios de autoridades judiciales clave, como la designación de Tarek William Saab, quien era fiscal general, como defensor del pueblo temporal.

Cancún (México).- Cancún, el principal destino turístico de México, trata de mostrar tranquilidad pese a la inquietud por la reciente ola de violencia en México tras la muerte de El Mencho ante sus posibles efectos sobre los viajes cuando se prepara para la Semana Santa y el Spring Break estadounidenses.

Pionyang.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha subrayado que su país ampliará sus fuerzas nucleares al cierre de un Congreso clave en Pionyang, mientras ha condicionado la mejora de las relaciones bilaterales con EE.UU. a que este país abandone su «política hostil» hacia Pionyang.

Pionyang.- La hija adolescente del líder norcoreano, Kim Jong-un, estuvo presente en el desfile militar del cierre de un Congreso clave en Pionyang.

Bruselas.- La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, se reúne con el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Georges Tzitzikostas.

Bruselas.- El ministro de Industria y Turismo del gobierno de España, Jordi Hereu, hará declaraciones a su llegada al consejo de Competitividad.

Bruselas.- La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo celebra una audiencia con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Bruselas.- La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo celebra una audiencia con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

Berlín.- El proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero entra en la recta final, con la penúltima vista antes de la sentencia.

París.- Juicio a tres sospechosos de haber robado piezas de las vajillas de porcelana del Elíseo.

Pekín/ Hangzhou (China).- El canciller alemán, Friedrich Merz, concluye su viaje oficial a China con una visita a las instalaciones de Mercedes Benz en Pekín y a la empresa de robótica Unitree y de Siemens en la ciudad oriental china de Hangzhou, acompañado también de directivos de otras empresas como BMW, Volkswagen, Airbus o Bayer.

Buenos Aires/Montevideo – Argentina y Uruguay pueden convertirse este jueves en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea si sus respectivos Legislativos lo aprueban en la última votación necesaria para darle luz verde.

Bogotá.- El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, habla en una entrevista con EFE del informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que muestra una «persistencia del conflicto armado».

París.- Juicio a dos ciberacosadores, entre ellos el influencer Papacito, por ciberacoso a dos boxeadoras durante los juegos olímpicos, entre ellas Imane Khelif.

Ciudad de Panamá.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, interviene en la Asamblea Nacional (Congreso) de Panamá.

Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas incineran más de dos toneladas de cocaína decomisadas recientemente en las costas del país.

Seúl.- Tiendas en Seúl ya cuentan con el dispositivo físico del nuevo Samsung Galaxy S26, su nueva línea de teléfonos inteligentes equipados con el modelo de inteligencia artificial más intuitivo hasta la fecha diseñado por la empresa.

La Paz.- Se realizará este jueves una jornada de fumigación y destrucción de criadores de mosquitos que provocan la chikunguña en la región de Santa Cruz, que es la más afectada, en un país en donde los casos ascienden a casi 4.000.

París.- La película española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, y la brasileña ‘El agente secreto’, dirigida por Kleber Mendonça Filho, son rivales en la categoría de mejor película extranjera de los premios César, los más importantes del cine francés, en la antesala de medirse en los Oscar.

París.- Una decena de fotografías de España tomadas a finales del siglo XIX y coloreadas a mano en París hace unos 150 años se exponen por primera vez desde que fueron archivadas a partir de este jueves, en una galería de la capital francesa.

Londres.- Premiere y alfombra roja de la película de terror ‘La Novia’ (‘The Bride!’) en la que estará el reparto principal de la misma, intérpretes como Penélope Cruz, Jessie Buckley o Christian Bale.

San Juan.- ‘Esta Isla’, película puertorriqueña pionera en ganar el ‘John Cassavette Award’ del 2026 Film Independent Spirit Award, plasma el impacto que tienen el narcotráfico y la lacra de las armas en la vida de los jóvenes de Puerto Rico, donde llega a la gran pantalla el 19 de marzo.

Tokio.- La mítica serie ‘Dragon Ball’ celebra este jueves los 40 años de la primera emisión de su adaptación a la animación con renovadas expectativas por su regreso con una película y una nueva temporada tras permanecer en el limbo a raíz de la muerte en marzo de 2024 de su autor, Akira Toriyama.

Buenos Aires.- El Senado argentino debate la reforma del régimen de preservación de los glaciares, que de aprobarse irá a la Cámara de Diputados, habilitará más zonas cercanas a zonas protegidas para la explotación de recursos y trasladará a los gobiernos provinciales la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental.

Nicosia.- La ministra de Sanidad española, Mónica García, participa en la reunión informal de ministros de Sanidad del Consejo de la Unión Europea en su formación de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), en Nicosia.

Miami (EE.UU.).- Miami podría situarse entre las primeras ciudades del mundo en operar taxis voladores eléctricos, un proyecto impulsado por la empresa británica Vertical Aerospace que promete transformar la movilidad urbana en una de las áreas metropolitanas con mayor congestión de tráfico en Estados Unidos, según explicó a EFE Stuart Simpson, consejero delegado de la compañía.

Buenos Aires.- Marcelo Gallardo dirige al River Plate por última vez, en el encuentro contra Banfield, en la séptima fecha del Torneo Apertura, al haber anunciado su renuncia como entrenador del club ‘millonario’.

