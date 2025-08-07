Jueves, 7 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

Bangkok, 7 ago (EFE).-

Washington.- Los gravámenes incluidos en el nuevo plan arancelario del presidente de EE.UU., Donald Trump, han entrado en vigor, con lo que se materializa la ofensiva comercial y política librada por el mandatario estadounidense desde su regreso a la Casa Blanca.

(foto)(vídeo)

Keelung (Taiwán).- La taiwanesa TSMC, la mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exenta del arancel del 100 % que EE. UU. planea imponer a la importación de semiconductores, gracias a sus inversiones de 165.000 millones de dólares en el país norteamericano y a la planta que ya tiene operativa en Arizona.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo creció un 6,7 % interanual en julio, acelerando de nuevo tras los repuntes de mayo (+2,7 %) y junio (+5,2 %), en los que se vieron reflejadas las tensiones arancelarias con Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Zikim (Franja de Gaza).- Todos los días, gazatíes hambrientos y bandas organizadas se hacen con comida en Gaza parando a los camiones de la ONU y otras organizaciones humanitarias. EFE fue testigo este lunes de cómo miles de personas acudieron a una zona militarizada cerca del cruce de Zikim, en el norte de la Franja, para hacerse con harina del Programa Mundial de Alimentos, y de cómo el Ejército israelí mató a varios de ellos con disparos de tanques y francotiradores al acercarse a los camiones, que cargan lo que los gazatíes llaman «el oro blanco».

(foto)(vídeo)(audio)

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Francia).- Más de dos millares de bomberos están desplegados en el macizo de Corbières, al norte de Perpiñán (sur de Francia), para luchar contra el mayor incendio en el país en los últimos 76 años, que ha quemado ya más de 16.000 hectáreas y ha provocado la muerte de al menos una persona.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entra en el último año de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, enfrentado con el Congreso y con una pérdida de popularidad incluso entre sectores de la izquierda.

(foto)(vídeo)

Uttarakhand (India).- El Himalaya indio, cuna de algunos de los lugares más sagrados del hinduismo y parte del «techo del mundo», se ha convertido por las lluvias en una «bomba climática», con más de un centenar de desaparecidos precipitaciones y explosiones de nubes, el último síntoma de cómo el cambio climático y el desarrollo descontrolado están convirtiendo esta icónica región en una zonal de riesgo.

(foto)(vídeo)(audio)

Bogotá – Colombianos se manifiestan en las principales ciudades del país para respaldar al expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

(foto)(vídeo)(directo)

Ciudad de México – MÉXICO JUSTICIA (Entrevista) – El mexicano Israel Vallarta, detenido en 2005 por un caso de secuestro junto la francesa Florence Cassez, salió en libertad la semana pasada, tras casi 20 años de encierro, en entrevista con EFE afirma que no odia a nadie, pero exige una disculpa pública a su familia y expresa que ante la falta de justicia, él será la “voz” de los ignorados

(foto)(vídeo)

Kuala Lumpur.- Concluye en Malasia la reunión entre los equipos de Defensa de Tailandia y Camboya, en el marco del alto el fuego acordado entre las partes luego de enfrentamientos militares en zonas fronterizas que dejaron 44 muertos y miles de desplazados.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- México se ha convertido en el nuevo frente en la guerra contra el gusano barrenador, después de que lograra superar la barrera biológica que se estableció en la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, y avanzara por Centroamérica hacia el norte, infectando sobre todo al ganado, pero también a otros animales de sangre caliente como mascotas, caballos o humanos, con varias muertes.

(foto)(vídeo)

Bucarest.- El expresidente de Rumanía Ion Iliescu, el primer jefe de Estado rumano después de la caída del comunismo, será enterrado hoy en un cementerio militar de Bucarest en un funeral de Estado.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Continúa la sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos.

(foto)(vídeo)

Brasilia.- IV Marcha de las Mujeres Indígenas de Brasil, en el que se debatirá sobre violencia de género, salud, emergencia climática, educación y derecho y gestión territorial de los pueblos indígenas.

(foto)(vídeo)

Lima.- El presidente de la petrolera estatal peruana Petroperú ofrece a la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) las perspectivas de la empresa tras los últimos resultados económicos y la negociación para la producción de los principales lotes del país.

(foto)(vídeo)

Quito.- Organizaciones sociales, sindicatos y colectivos feministas y ambientalistas marchan en Quito contra los recortes del Gobierno, tras el anuncio de reducir el Ejecutivo de 20 a 14 ministerios y despedir 5.000 funcionarios.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Movimientos sociales opositores al Gobierno de Javier Milei realizan una marcha por el día de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo en Argentina.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Organizaciones políticas y sindicales de Venezuela anuncian -en una conferencia de prensa- próximas acciones de una campaña contra la «represión» que, denuncian, hay en el país caribeño.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Los astronautas de la Crew-10 de SpaceX abandonan la Estación Espacial Internacional después de 7 meses, a bordo de la cápsula Dragon que transportó la semana pasada al laboratorio orbital a los integrantes de la misión Crew-11.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- Feminista de referencia y activista propalestina, la escritora chilena Lina Meruane reflexiona en una entrevista con EFE, horas antes de estrenar su primera obra de teatro en Santiago, sobre la crisis demográfica que aqueja a muchos países, en especial a Chile, y se pregunta sobre el sentido de «traer niños al mundo para que sean testigos de un genocidio».

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Entrevista con el compositor Carlos Rafael Rivera, conocido por su trabajo en ‘The Queen’s Gambit’, quien está nominado al premio Emmy en la categoría de ‘Mejor música del tema principal original’ por su trabajo en la serie de Netflix ‘Dept. Q.’, y quien en junio fue nombrado miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- La Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) presenta los resultados de la subasta electrónica Best of Panamá (BOP), en la que este año se han ofrecido los cafés especiales del país centroamericano, entre ellos su grano estrella Geisha, el más caro del mundo, a más de 300 compradores de una veintena de países.

(foto)(vídeo)

Edimburgo (R.Unido).- El mayor festival de arte contemporáneo de Escocia abre este jueves en Edimburgo con más de 80 exposiciones y artistas de todo el mundo, como el colectivo colombiano Más Arte Más Acción y la artista argentina Mercedes Azpilicueta, que exploran el cuerpo, la memoria, la diáspora y el compromiso social desde una mirada del sur global.

(vídeo)

