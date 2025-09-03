Jueves 4 de septiembre de 2025 (19.30 GMT)

París.- Los países de la Coalición de Voluntarios celebran en París una reunión en busca de garantías de seguridad para Ucrania, presididos por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y por el primer ministro británico, Keir Starmer, en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Praga.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tiene previsto intervenir en la Cumbre Seguridad IISS 2025 en Praga.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en audiencia al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien adelantó que hablará con el pontífice de la lucha contra el antisemitismo y de los «esfuerzos para lograr la liberación» de los rehenes de Hamás.

Asadabad (Afganistán).- Las operaciones de rescate tras el fuerte terremoto en Afganistán continúan por cuarto día con grandes dificultades, debido a carreteras de montaña bloqueadas, réplicas constantes y aldeas incomunicadas, y mientras el número de fallecidos sigue aumentando y ya ronda los 1.500, con casi 3.400 heridos y cerca de 7.000 viviendas destruidas.

Quito.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realiza una visita a Ecuador que incluye una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Roma.- Antonia Salzanom, madre de Carlo Acutis, que este domingo será canonizado en Roma convirtiéndose en el primer santo milenial, explica en una entrevista a EFE que su fallecido hijo también en un «amigo» y «ejemplo» para los jóvenes de hoy.

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, recibe a los responsables socialistas dentro de la ronda de negociaciones con los líderes políticos para evitar que su Gobierno caiga en la moción de confianza que él mismo ha convocado el lunes 8.

Poissy (Francia).- Historia del fútbol español por el zurdazo que dio a la selección femenina su primer mundial un 20 de agosto de 2023, Olga Carmona (25 años, Sevilla) cuenta en una entrevista con EFE sus primeros pasos en el PSG, su nuevo club, y habla del Balón de Oro y de la selección española. (vídeo EFE y foto EPA)

París.- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera cierra la primera jornada de una conferencia sobre políticas de sostenibilidad en las ciudades organizada por el Ayuntamiento de París. (vídeo y foto EFE)

Senggigi (Indonesia) – Las autoridades forenses indonesias tienen programada la realización de la autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada por dos hombres en su hotel de Lombok hace dos meses, y cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado en una playa de la turística isla.

Venecia (Italia) – La penúltima jornada del Festival de Venecia consta de dos títulos de evocación femenina: ‘Elisa’, una historia de redención de una presa dirigida por el italiano Leonardo Di Costanzo, y ‘Girl’, de la realizadora taiwanesa Shu Qi.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 para dar los avances sobre el caso a casi 11 años del suceso que sigue sin esclarecer y a unos días de que el abogado de las familiares renunció por problemas de salud.

Bucarest.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Bucarest, donde se reunirá con el presidente rumano, Nicusor Dan (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- El Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, celebra su tercera edición, en la que autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil se darán cita para debatir los retos de la sostenibilidad.

San José.- Un libro relata las tres décadas de historia del Centro Cultural de España en Costa Rica, un sitio que ha servido como casa para diversas disciplinas artísticas y como promotor de la libertad de expresión.

Brasilia.- Concluye la sexta reunión de la Conferencia sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal y el Pnud, y que reúne a los ministros de Desarrollo Social de la región, para debatir sobre cuestiones como desigualdad, pensiones, salud, protección social, inclusión laboral, malnutrición y políticas de cuidado.

Ciudad de México.- La organización Greenpeace presenta en México, junto con representantes de otras comunidades desplazadas, académicos y un colectivo de organizaciones, la Propuesta de Política Nacional de Desplazamiento Climático.

Reserva Huilo Huilo.- En un esfuerzo conjunto inédito, Chile y Argentina trabajan al unísono en la protección del amenazado huemul, el ciervo más austral del mundo, que transita por la frontera andina y del que sólo quedan 1.500 ejemplares.

Argel.- Argelia acoge hasta el 10 de septiembre la 4ª edición de la Feria intraafricana (IATF) con la participación de más de 140 países y más de 44.0000 millones de dólares en acuerdos comerciales.

