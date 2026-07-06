Juez ordena a Petro suspender bombardeos en frontera con Venezuela para proteger menores

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Bogotá, 6 jul (EFE).- Un juez colombiano ordenó al presidente saliente, Gustavo Petro, suspender los bombardeos contra grupos armados ilegales en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, hasta que el Gobierno ajuste los protocolos de esas operaciones para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

En un fallo de primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Arauca ordenó al presidente, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y al comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Carlos Fernando Silva, revisar las operaciones aéreas para que «se agoten todas las medidas de inteligencia y operativas posibles» para identificar la presencia de menores antes de ejecutar un bombardeo.

Para esta revisión, el juez dio un plazo máximo de dos meses.

La tutela había sido presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas, quien alegó la necesidad de establecer protocolos acordes con el derecho internacional humanitario (DIH) para proteger los derechos de los menores en el marco de las operaciones militares.

Más de 1.200 niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, según informó el año pasado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que alertó de un aumento del 300 % en ese periodo.

El fallo se conoce un mes después de que Petro ordenara reanudar los bombardeos contra las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, tras los enfrentamientos entre facciones de ese grupo en el departamento del Guaviare (centro-sur), donde fueron hallados 48 cadáveres, entre ellos al menos 11 menores de edad.

En Arauca operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias disidencias de las antiguas FARC, que se disputan el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y el contrabando. EFE

pc/rcf