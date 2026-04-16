Jueza Sotomayor se disculpa por criticar al juez que avaló detenciones de inmigrantes

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 abr (EFE).- La jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, la única latina del máximo tribunal estadounidense, se disculpó este miércoles por hacer una crítica personal a su compañero el juez Brett Kavanaugh, tras emitir una decisión que permitía las detenciones de inmigrantes sospechosos de ser indocumentados.

Sotomayor realizó los comentarios la semana pasada en la Universidad de Kansas, donde se refirió a la opinión emitida por el juez, cuando la mayoría del Supremo permitió a los agentes migratorios hacer detenciones basados en ciertos criterios, como el trabajo que desempeñan o su dominio del inglés.

La decisión respondió a una demanda que argumentaba que los arrestos de los agentes migratorios eran motivados por perfil racial y no por una sospecha razonable, tras los operativos realizados el año pasado en Los Ángeles, que se enfocaron en jornaleros y latinos.

Aunque un juez federal y una corte de apelaciones fallaron a favor de los demandantes, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, recurrió al máximo tribunal.

La mayoría del Supremo se pronunció a favor de la Casa Blanca permitiendo las detenciones.

«Tuve un colega en ese caso que escribió: ‘estas son solo paradas temporales’… Esto proviene de un hombre cuyos padres eran profesionales. Y que, probablemente, no conoce realmente a ninguna persona que trabaje por horas», dijo la jueza la semana pasada sin mencionar a Kavanaugh por su nombre.

Sin embargo, el juez conservador fue el único miembro de la mayoría en explicar su voto: «Para que quede claro: la aparente etnia por sí sola no puede fundamentar una sospecha razonable; no obstante, bajo la jurisprudencia de este tribunal en materia de detenciones migratorias, dicha etnia puede constituir un ‘factor relevante’ cuando se considera junto con otros factores destacados», escribió Kavanaugh.

En las declaraciones de este miércoles, Sotomayor subrayó que sus comentarios sobre la opinión de su colega “resultaron inapropiados”.

La jueza consideró su crítica como “hiriente”, y explicó que ya se había disculpado con su colega. EFE

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