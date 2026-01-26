Juicio en apelación a 4 cómplices del yihadista que mató al profesor francés Samuel Paty

2 minutos

París, 26 ene (EFE).- Cuatro hombres acusados de ser cómplices del yihadista checheno que asesinó al profesor Samuel Paty el 16 de octubre de 2020 a la salida de su escuela en una localidad de la región de París, él mismo abatido por la policía momentos después de su crimen, comparecen desde hoy para ser juzgados en apelación.

Son en primer lugar Naïm Boudaoud y Azim Epsirkhannov, dos amigos del terrorista condenados en primera instancia a finales de 2024 a 16 años de cárcel por haber prestado asistencia a Abdoullakh Anzorov al acompañarle a comprar el cuchillo con el que decapitó a Paty y llevarle en coche hasta el colegio.

Junto a ellos Brahim Chnina, el padre de una alumna del profesor que mintió sobre cómo Paty enseñó a los estudiantes las controvertidas caricaturas del profeta Mahoma ya que ella ese día no fue a la clase, condenado a 13 años por la difusión que hizo de ese bulo por las redes sociales y por la campaña de acoso contra el enseñante, al que reprochaba discriminar a los musulmanes.

Y también se sienta en el banquillo Abdelhakim Sefrioui, un predicador islamista integrista sentenciado a 15 años por haber amplificado esa campaña difamatoria y haberse puesto al frente.

En realidad, Samuel Paty enseñó las caricaturas en una clase dedicada a la libertad de expresión y, como relataron más tarde los presentes, antes de hacerlo dijo a los alumnos susceptibles de sentirse afectados por las imágenes que podían salir unos minutos del aula, pero en ningún momento dijo a los adolescentes musulmanes que salieran.

Fueron precisamente las falsas informaciones en redes sociales sobre la presentación de las caricaturas de Mahoma por el profesor de historia a sus alumnos las que llegaron a Anzorov, notoriamente radicalizado, que a partir de ahí elaboró su proyecto criminal.

Chnina y Sefrioui esperan hacer valer en este proceso en apelación que se debe prolongar hasta el 27 de febrero el hecho de que no conocían al yihadista y, sobre todo, no conocían sus intenciones ni se puede establecer que con sus acciones contra Paty, con denuncias ante la Justicia y en las redes sociales, crearon un ambiente propicio para su asesinato.

Para los letrados del primero, los jueces en primera instancia alumbraron «una monstruosidad jurídica que comporta un riesgo serio de criminalizar» el discurso público al considerar como un comportamiento terrorista el simple conocimiento del riesgo de que eso ocurra, aun sin carácter intencional. EFE

