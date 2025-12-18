Junta militar de Guinea-Bisáu rechaza cualquier forma de «tutela» de la UE o de Portugal

Bisáu, 18 dic (EFE) – La junta militar que gobierna Guinea-Bisáu desde el golpe de Estado del 26 de noviembre repudió este jueves las críticas de la eurodiputada portuguesa Marta Temido y del presidente de Timor Oriental, José Ramos Horta, acusándolos de injerencia y rechazando cualquier forma de “tutela” externa.

“El Gobierno de Transición de Guinea-Bissau informa por la presente de que Guinea-Bissau no está bajo la tutela de la Unión Europea ni de Portugal”, dijo el ministro de Comunicación Social, Abdurahamane Turé en un comunicado oficial.

La declaración también criticó a Ramos Horta, Premio Nobel de la Paz y actual presidente de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), quien defendió públicamente la suspensión de Guinea-Bisáu de la organización lusófona y, al igual que Temido, se opuso firmemente al golpe de Estado.

El Gobierno del general Horta N’ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, que fue nombrado «presidente de transición» por un año, reaccionó a las declaraciones de Temido en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde condenó el golpe y denunció una serie de atrocidades cometidas en el país desde entonces.

“Guinea-Bisáu sufre un grave deterioro del Estado de derecho. Un golpe de Estado detuvo por la fuerza un proceso electoral legítimo, impuso la represión e impidió que el pueblo de Guinea-Bissau conociera los resultados cuando ya se anticipaba la derrota del Presidente Embaló”, afirmó la eurodiputada en su cuenta de X.

“Condenamos el golpe. Exigimos la liberación inmediata de los presos políticos, el restablecimiento del orden democrático y la divulgación transparente de los resultados. La Unión Europea debe actuar con sanciones específicas y sin legitimar a la junta militar. No podemos fallarle al pueblo de Guinea-Bissau”, cerró Temido.

El golpe tuvo lugar un día antes del anuncio de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y desde allí viajó a República del Congo, y su principal rival, Fernando Dias da Costa, refugiado en la Embajada de Nigeria, se habían adjudicado la victoria en los comicios.

La medida fue condenada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana, así como la CPLP, quienes exigen el restablecimiento inmediato del orden constitucional.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012). EFE

