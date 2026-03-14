Jurado español valora altamente películas de festival de cine emergente en Siberia

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Janti-Mansiisk (Rusia), 14 mar (EFE).- El escritor y critico español Jaime Noguera calificó hoy de «potentes y experimentales» las películas concursantes en el festival de cine de debut ‘Espíritu del fuego’ que arrancó la víspera en la ciudad siberiana de Janti-Mansiisk, con obras y creadores de España, Argentina, Colombia y Cuba.

«Hay cosas muy potentes, hay cosas más experimentales, que te sorprenden. A lo mejor no gratamente, pero bueno, hay un poco de todo, como en todos los festivales», comentó a EFE Noguera, uno de los miembros del jurado del festival.

Noguera ha destacado por sus críticas cinematográficas y guiones de filmes como ‘Miro Miró’ y el multipremiado cortometraje ‘1951’, entre otros.

Intercambio de experiencias

«A mí me encanta ir a festivales, de hecho parte de mi trabajo -porque soy director del Festival Internacional de Cine de Benalmádena- es ir a otros festivales, pero aparte si te llaman para un festival que está en Siberia, pues como tú comprenderás, no podía decir que no», confiesa.

«Me dije, cuándo voy a ir otra vez a Siberia, si además voy a tener la oportunidad de volver, porque ha habido mucha gente que ha ido a Siberia pero no ha vuelto», bromea, al señalar que contar con alguien como Emir Kusturica como director general del evento fue otro de los incentivos.

Para Noguera, se trata de una magnífica oportunidad «de contactar, eso es súper importante, porque son de los festivales donde captas, donde encuentras joyas».

«De otra manera no las puedes ver (…) Es la oportunidad de conocer a un director que a lo mejor no lo tenías controlado y te pasa los contactos y te pasa tu película y dices qué maravilla, yo lo quiero para mi festival», señala, al recalcar la importancia para los directores de festivales visitar otros eventos semejantes.

Al margen de la coyuntura política

Confiesa no sentirse presionado por el actual contexto político. «Desde hace muchos años, decidí separar política de cultura, aunque muchas veces se pueda hacer a través de la cultura política», precisa.

«Soy un perro viejo, a mí no me la van a colar, no me van a engañar, no me van a vender una moto si yo viese que me intentan utilizar. Aquí o en cualquier otro festival yo me rebelaría», dice, al señalar que vino «con la mente abierta, sin juzgar nada, a ver películas y valorarlas» desde el punto de vista artístico.

Aunque es su primera visita a Siberia, ya había visitado anteriormente Rusia, a donde viajó para recaudar materiales para el Festival de Cine Ruso de Marbella creado por él.

«Yo me vine a Moscú a ver películas, al Festival de Cine de Moscú, fue mi primera vez. Luego he estado en Yalta, en Crimea, en el festival que hay allí, y esta es mi tercera vez en Rusia», sonríe.

Sin embargo, asegura no temer las bajas temperaturas siberianas, ya que «el frío es una situación casi mental, te abrigas y ya está».EFE

mos/alf

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