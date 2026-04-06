Justicia ambiental chilena da luz verde a Amazon para construir un data center en Santiago

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Santiago de Chile, 6 abr (EFE).- La multinacional estadounidense Amazon podrá construir un data center en la región Metropolitana de Chile, después de que la Justicia del país suramericano rechazara un recurso de reclamación que buscaba anular las obras, informaron este lunes medios locales.

Emplazado en la comuna de Huechuraba, al norte de la región que alberga la capital chilena, el proyecto de Amazon Web Services (AWS) contempla la construcción de un centro de almacenamiento de datos con 30 años de vital útil en un terreno de 10,9 hectáreas y 21.350 metros cuadrados de superficie construida.

La corte especializada determinó en un fallo dictado el pasado 31 de marzo que las observaciones ciudadanas interpuestas para detener la concreción del proyecto -que apuntaban a una evaluación incompleta por no considerar una línea de alta tensión en la comuna- fueron examinadas durante la resolución ambiental.

«No existen elementos que permitan establecer la existencia de una unidad de proyecto entre el centro de almacenamiento y la línea de alta tensión», señaló el tribunal, desestimando el supuesto fraccionamiento de proyectos en Huechuraba.

Este proyecto en particular supone una inversión de 205 millones de dólares, parte de una cartera de iniciativas que suman cerca de 4.000 millones de dólares inyectados por Amazon en Chile durante los próximos 15 años, proyección que apunta a levantar un conjunto de centros de datos que operen de forma independiente en tres puntos del país ofreciendo servicios para toda Latinoamérica.

A mediados de 2025 Chile contaba con 41 data centers operativos, con una capacidad instalada total de 242,7 MW y promedio de 5,9 MW por cada infraestructura, consolidándose, según el Ministerio de Ciencias del país suramericano, como uno de los líderes en la región de la mano de un plan nacional estratégico 2024-2030. EFE

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