Justicia argentina investiga a jefe de Gabinete de Milei por enriquecimiento ilícito

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Buenos Aires, 28 mar (EFE).- La Justicia de Argentina ha ordenado investigar al jefe de Gabinete de Ministros del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, quien ha sido denunciado por delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó el viernes investigar el patrimonio de Adorni, exportavoz presidencial, debido a las inconsistencias entre su declaración de bienes y las propiedades que se le atribuyen, así como un nivel de gastos cotidianos muy superior a sus ingresos.

La investigación pertenece al juzgado federal de Ariel Lijo, magistrado que durante 2025 fue postulado por el Ejecutivo de Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia argentina, pero que no obtuvo los avales necesarios en el Congreso.

En su última declaración jurada, correspondiente a 2024, Adorni informó de que tenía dos propiedades: un apartamento en la capital argentina, compartido con su esposa, y otro en La Plata, su ciudad natal, adquirido mediante una donación familiar.

En los últimos días, varios diputados opositores denunciaron ante la Justicia al jefe de Gabinete, considerado uno de los colaboradores más cercanos del presidente, por no haber declarado otras dos propiedades, situadas en zonas residenciales de las afueras de Buenos Aires.

Adorni comenzó a estar en el centro del debate público a partir de que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a principios de marzo en el avión presidencial a Nueva York, junto a la comitiva oficial que participó en un evento de promoción del país para inversores.

Después de ese viaje, el propio Adorni reconoció que su esposa no debía haberle acompañado.

Además, la viralización en redes sociales de un viaje familiar de Adorni en un avión privado durante el último febrero es foco de la cobertura periodística de medios locales porque habría sido financiado por Marcelo Grandio, amigo del funcionario que desde la asunción de Milei en el Ejecutivo recibió contratos con la Televisión Pública argentina, área a cargo de la Jefatura de Gabinete.

Adorni se enfrentó este miércoles a los periodistas en una rueda de prensa cuando le preguntaron por el tema: “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”, respondió visiblemente irritado y antes de abandonar la sala.

Y sobre el origen de sus bienes inmuebles, el alto funcionario detalló: “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar en el Estado. No tengo nada que esconder”.

En la rueda de prensa de este miércoles, el jefe de Gabinete llegó a exigir a otro informador que le pidiera disculpas por haber escrito un mensaje en la red social X en el que mencionaba que se estaba quedando sin apoyos en el Gobierno.

«Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad», escribió después de la conferencia de prensa en X la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. EFE

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