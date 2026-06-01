Justicia argentina registra un feminicidio cada 44 horas y feministas cuestionan los datos

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Buenos Aires, 1 jun (EFE).- Una mujer fue asesinada en Argentina por razones de género cada 44 horas durante 2025, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que reportó una caída del 12,3 % respecto al año anterior, mientras las organizaciones feministas cuestionan la metodología usada para medir la violencia de género y las cifras.

La Justicia contabilizó 200 víctimas de feminicidio directo -incluidas cuatro mujeres trans- frente a las 228 registradas en 2024, y 19 de feminicidio vinculado, es decir, personas del entorno de una mujer que se busca como objetivo dañarla. En el 83 % de los casos existía un vínculo previo entre víctima y agresor.

Estos datos, sin embargo, fueron cuestionados por organizaciones feministas, que sostienen que las estadísticas judiciales responden a un corte metodológico específico y no reflejan una disminución real de la violencia de género. Afirman que fueron hasta 71 víctimas más.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtió que una variación anual no sirve para establecer una tendencia consolidada y que el aumento de las tentativas de feminicidio obliga a analizar otros indicadores, más allá de las muertes consumadas.

“La violencia no empieza con el feminicidio. Por eso el Estado tiene que llegar antes”, señaló la organización.

La reducción registrada por la Corte estuvo asociada principalmente a la provincia de Buenos Aires, donde los casos bajaron de 98 a 78, una caída que tuvo un fuerte impacto en el resultado nacional por el peso demográfico, ya que aglutina el 38% de la población del país.

Claudia Acuña, directora del Observatorio Lucía Pérez, afirmó que existe un subregistro en las estadísticas oficiales porque la Corte contabiliza víctimas incorporadas a causas judiciales.

“Muchas veces se toman como feminicidios solo los cometidos por parejas o exparejas y no se contabilizan los feminicidios territoriales o los vinculados a economías criminales. El sesgo de los datos está dado por cómo se hace el corte”, dijo Acuña en declaraciones al diario Página12.

Según el Observatorio, durante 2025 se registraron 271 femicidios y transfemicidios, frente a las 200 que reportó este lunes la Justicia.

Acuña también advirtió de que hay casos en los que no se clasifican como feminicidios, especialmente en contextos vinculados al narcotráfico.

Por su parte, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, señaló que, aunque los homicidios disminuyen a nivel global, los feminicidios se mantienen y el número de casos reconocidos judicialmente como tales “todavía es muy bajo”.

Estos datos se dan a conocer tras la aparición este fin de semana de restos humanos en un descampado que las autoridades argentinas reconocieron que pertenecen a Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida desde hace más de una semana.

Mientras la Justicia aguarda los resultados de la autopsia para avanzar en la causa contra el único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, organizaciones feministas convocaron a movilizarse el próximo miércoles en un nuevo aniversario de ‘Ni una Menos’ para exigir justicia por Agostina y “todas las que faltan”. EFE

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