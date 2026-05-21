Justicia de Perú revisará apelaciones a sentencia que archivó el juicio a keiko Fujimori

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Lima, 20 may (EFE).- El Poder Judicial de Perú revisará el próximo 28 de mayo las apelaciones que se han presentado para que se anule una resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo del juicio que se seguía contra la actual candidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de dinero, a raíz de la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

La Corte Superior Nacional informó este miércoles que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional desarrollará la audiencia de manera telemática desde las 10:00 hora local del 28 de mayo.

En esa audiencia se escucharán los argumentos de los recursos presentados por la Fiscalía y la Procuraduría (Abogacía del Estado), así como por el implicado Mark Vito Villanella, el exesposo de Fujimori que sigue siendo procesado por este caso.

Según la resolución, el tribunal declaró «bien concedidos» los recursos de apelación interpuestos después de que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolviera el pasado 13 de enero el sobreseimiento definitivo del proceso por lavado de activos y organización criminal que se seguía contra Fujimori y otros altos cargos de su partido, Fuerza Popular.

Ese juzgado de primera instancia ejecutó, de esa manera, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que había ordenado que se archive el proceso por estos delitos contra Fujimori y señaló que solo se debía mantener vigente la imputación de falsedad de declaraciones.

En ese sentido, la Fiscalía y la Procuraduría han pedido la nulidad total de la resolución de primera instancia por presuntos defectos de motivación, por considerar que se originó en una interpretación errónea del fallo del TC que, según su posición, solo dispuso que se dejen sin efecto los actos procesales desde la etapa de investigación preliminar.

Ambas instancias consideran que, por ese motivo, la causa debería retornar a la fase inicial de indagación y no ser archivada definitivamente en la etapa intermedia.

A su turno, la defensa de Villanella apeló la decisión de continuar la investigación en su contra y solicitó que se le comprenda en los efectos de la sentencia del TC y la resolución judicial que ordenó que se archive el caso.

En su resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional enfatizó que todas las partes deberán presentarse a la audiencia virtual «bajo apercibimiento», ya que esta tiene «carácter inaplazable».

La audiencia de apelación se celebrará pocos días antes de que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) dispute, el próximo 7 de junio, la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral con el izquierdista Roberto Sánchez, quien participa en estos comicios en representación del encarcelado exmandatario Pedro Castillo (2021-2022). EFE

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